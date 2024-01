Serie C: Zeman ha ripreso la marcia, sorriso Juve-Stabia, emozioni in Turris-Messina

Nella 23a giornata di Serie C. Tre pari nel Girone A, la Juve Stabia alla prima gioia del 2024 mentre Turris e Messina finisce 2-2, vince il Pescara

28-01-2024 09:31

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Andiamo a ripercorrere tutto quello che è accaduto sabato 27 gennaio nel campionato di Serie C. Protagonisti sono stati tutti e tre i gironi del torneo, che hanno vissuto una parte della loro 23esima giornata. Nel Girone A ci sono state tre partite e tutte tre si sono concluse col punteggio di parità. Meglio è andata al Pescara di Zeman che non ha faticato più di tanto per avere la meglio sul Sestri Levante. Il Perugia è stato corsaro a Pontedera, mentre Turris e Messina hanno dato vita a un roboante 2-2.

Girone A: 3 gare e 3 pareggi

Si è concluso senza reti il match tra Pro Patria e Albinoleffe e parte del merito va senza dubbio ascritta al numero uno dei Tigrotti Marietta per un paio di parate decisive. 0-0 pure tra Alessandria e Arzignano con i piemontesi che ormai non trovano la via del gol da 550 minuti e sono sempre più ultimi. Pari, infine, anche tra Fiorenzuola e Lumezzane. L’1-1 è stato determinato dalle reti Sussi ed Ilari, entrambe nella prima frazione di gioco.

Le partite di oggi e domani

ore 14 Legnano-Trento

ore 14 Novara-Padova

ore 14 Triestina-Pergolettese

ore 18:30 Pro Sesto-Pro Vercelli

ore 18:30 Vicenza-Virtus Verona

domani ore 20:30 Atalanta U23-Renate

Girone B: Perugia infallibile, il Pescara tiene il passo

Non sbaglia più un colpo il Perugia, al quarto successo di fila. Stavolta gli umbri vanno a vincere in casa del Pontedera grazie alla doppietta di Mezzoni che fa seguito al sigillo di Sylla. Nel mezzo i toscani hanno tentato di rimettersi in carreggiata trovando due volte la via del gol con Guidi e Delpupo ma senza cavare un ragno dal buco. Bene pure il Pescara di Zeman che strapazza 3-0 il Sestri Levante con firme di Cuppone, Merola e Di Pasquale. Entella e Vis Pesaro si spartiscono la posta in palio: 1-1 con marcatori Tomaselli e Karlsson.

Le partite di oggi

ore 14 Olbia-Arezzo

ore 16:15 Carrarese-Torres

ore 18:30 Ancona-Cesena

ore 18:30 Gubbio-Lucchese

ore 18:30 Spal-Juventus Next Gen

ore 20:45 Rimini-Pineto

Girone C: spettacolo a Torre, la Juve Stabia torna a vincere

Inizia il 2024 della Juve Stabia che torna per la prima volta a vincere nel nuovo anno. Lo fa a Potenza con un 3-1 che vede la doppietta di testa del nuovo arrivato Adorante (ex Triestina) e il tris di Erradi. Tardiva la reazione dei lucani col Volpe. Il Picerno non va l’oltre l’1-1 con il Giugliano: a Maiorino risponde Caldore. 1-1 pure tra Casertana e Latina grazie alla punizione di Anastasio e alla rete del pari nella ripresa di Ercolano. Il Crotone si porta in doppio vantaggio sul Cerignola ma si fa rimontare e perde 4-2. Monterosi e Brindisi si accontentano di uno 0-0 che serve a poco ad entrambe. Spettacolo, infine, tra Turris e Messina che danno vita a un elettrizzante 2-2 con due reti nei minuti di recupero.

Le partite di oggi e domani

ore 16:15 Taranto-Benevento

ore 20:45 Catania-Monopoli

domani ore 20:45 Avellino-Sorrento