Serie C, il Novara ringrazia i tifosi con un post

Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Virtus Verona, il club piemontese ringrazia i tifosi tramite il profilo social ufficiale: “Grazie a tutti i tifosi azzurri che ci hanno seguiti in questa trasferta, siete speciali”

12-05-2023 15:31

La squadra piemontese del Novara termina, dopo il primo turno del playoff di Serie C, il cammino verso la Serie B. Dopo la roboante sconfitta incassata per 3-0 contro i veneti della Virtus Verona, il club piemontese – tramite il profilo social ufficiale – ringrazia i tifosi per il loro supporto nell’ultima gara della stagione.

Il messaggio ed il ringraziamento del Novara ai tifosi andati in veneto: “Ci avete messo il cuore e la voce, ininterrottamente, per 96 minuti. Sotto la pioggia. Avete macinato km, tanti, per la maglia azzurra. In un giovedì sera, a Verona. Nella città dell’amore, avete mostrato ancora una volta quello che provate per questi colori. Meritavate un finale migliore. Grazie a tutti i tifosi azzurri che ci hanno seguiti in questa trasferta. Siete speciali”.