21-10-2021 13:50

All’indomani della sconfitta per 2-0 in casa della Paganese, il Potenza ha esonerato l’allenatore Fabio Gallo. Dopo dieci giornate, con 7 punti, i rossoblù è al penultimo posto del girone C della Serie C, seguita solo dalla Fidelis Andria, a quota 6. Gallo era arrivato a Potenza nello scorso mese di febbraio.

