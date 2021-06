Serie C, in finale playoff Padova e Alessandria

Sarà Padova-Alessandria la finale playoff di serie C. Ad Avellino la squadra di Mandorlini ha piegato per 1-0 la formazione di casa grazie alla rete di Della Latta al 28′ (la partita d’andata era terminata sull’1-1).

I biancoscudati affronteranno l’Alessandria, che ha pareggiato per 2-2 in casa con l’Albinoleffe: dopo il successo per 2-1 dei piemontesi all’andata, l’Albinoleffe ha chiuso i tempi regolamentari avanti 2-1 grazie ai gol di Gabbianelli e Gelli, Arrighini a segno per i padroni di casa. Al 111′ Stanco ha firmato il 2-2 che ha portato l’Alessandria in finale.

L’ultimo atto dei playoff promozione, che deciderà la quarta e ultima promossa in serie B, è in programma il 13 e il 17 giugno.

OMNISPORT | 09-06-2021 23:15