Serie C: Juventus U.23 beffata, impresa del Giugliano a Crotone, il Benevento non si ferma

03-03-2024 09:21

Da venerdì 1 a lunedì 4 marzo: è lunga e intensa la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. Il Girone A ha praticamente già completato in anticipo il proprio turno. Restano soltanto due gare tra oggi e domani. Nel Girone B la Torres ha letteralmente travolto il Pescara con un sonoro 4-1. Il Benevento si è aggiudicato il big match con il Foggia nel Girone C. Ottima prova anche per il Giugliano corsaro a Crotone. Andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che è accaduto ieri.

Girone A: vince solo il Legnago

È venuto fuori uno 0-0 tra l’Atalanta U23 e il Novara. Pareggio anche per la Pro Vercelli contro il Mantova: accade tutto nel primo tempo con il vantaggio dopo 2 minuti dei padroni di casa a firma di Mustacchio e la pronta risposta ospite di Brignani. Si prende i tre punti, invece, il Legnago Salus che regola la Triestina in trasferta con un gol per tempo realizzati da Giani e Martic.

Le altre partite di oggi

Girone B: il Pescara crolla con la Torres

“Tutta colpa di quel gol a freddo” raccontava Lino Banfi ne “L’allenatore nel pallone”. Il Pescara passa in vantaggio con Merola sul campo della Torres salvo poi beccare la rimonta sarda con le doppiette di Zecca e Ruocco fino a capitolare malamente 4-1. Il Pontedera passa nel finale sul campo della Vis Pesaro con gol di Espeche mentre alla Juventus Next Gen non basta la doppietta di Guerra per mandare ko il Gubbio: finisce 2-2 con il gol-beffa del pari umbro segnato al 92′ da Udoh.

Le altre partite di oggi

Girone C: il Benevento batte il Foggia

La giornata è cominciata direttamente di sabato con il primo anticipo tra Brindisi e Messina che ha visto gli ospiti saccheggiare la terra pugliese col punteggio di 3-1. Doppietta di Zunno e Ragusa per i siciliani, rete di Opoola per i biancazzurri. Il Benevento passa di misura con il Foggia grazie al gol di Lanini. La doppietta di De Rosa permette al Giugliano di fare bottino pieno a Crotone nel 3-2 finale rimontando dallo 0-2. Colombini nei minuti di recupero salva il Sorrento dalla sconfitta interna con il Potenza. La gara termina 1-1.

Le altre partite di oggi e domani

