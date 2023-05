Serie C, la Torres vuole il tecnico del Pontedera

Massimiliano Canzi nega, a “Il Tirreno”, le voci di un possibile addio: “Non c'è stato nessun contatto, pur rispettando il club io sardo io ho l'intenzione di rimanere qui a Pontedera”

22-05-2023 15:41

Ai microfoni de “Il Tirreno”, il tecnico del Pontedera Massimiliano Canzi, parla del suo futuro. Come riportato da Tuttomercatoweb, l’allenatore del Pontedera ha dichiarato: “Le voci sulla Torres? Non c’è stato nessun contatto. Pur rispettando il club io sardo io ho l’intenzione di rimanere qui a Pontedera. Come detto più volte mi trovo molto bene sia con il club che con la città. Mi è stato proposto il rinnovo a febbraio, in un momento in cui i risultati non arrivavano e ho apprezzato la fiducia mostrata nei miei confronti”.

Conclude poi Canzi: “Arrivasse un’offerta particolarmente vantaggiosa ne parlerei con la società, ma non è un qualcosa a cui sto pensando ora. La mia testa è concentrata unicamente al futuro alla guida dei granata”.