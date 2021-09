Serie C: primo punto per la Pro Sesto, vincono Reggiana e Gubbio

Sono state quattro le partite del sabato in Serie C. Pro Sesto-Fiorenzuola e Juve Stabia-Campobasso non sono andate oltre lo 0-0. Primo punto per i lombardi, i piacentini invece non sanno più vincere. Ancora nessuna sconfitta per i campani allenati da Novellino, ma sono ben tre i pareggi in quattro match.

La Reggiana invece si è presa momentaneamente il primo posto del gruppo B, battendo 2-0 la Pistoiese in trasferta con le reti di Rosafio e Lanini. Vittoria per 3-1 del Gubbio sull’Entella: in gol Cittadino, Sarao e mangni per i padroni di casa, inutile la rete di Lescano.

OMNISPORT | 18-09-2021 21:34