Serie C, crollano Avellino e Benevento, festa per Foggia e Cesena, il Gubbio ne fa 5

Prima vittoria in campionato per il Novara, beffata la Pro Vercelli. Nel girone C, la Juve Stabia non allunga il vantaggio in vetta alla classifica

20-11-2023 12:41

Nella giornata di ieri, domenica 19 novembre, sono tornati protagonisti tutti e tre i gironi di Serie C. Il Mantova, dopo sette risultati utili consecutivi, è stato fermato dal Trento, mentre il Novara ha trovato la prima vittoria in campionato ribaltando la Pergolettese. Anche il Padova ha conquistato un buon risultato contro la Pro Vercelli.

Nel girone B, continua a vincere il Cesena, che calato il tris contro la Lucchese conquistando nove punti in otto giorni. Pokerissimo del Gubbio che ha steso il Sestri Levante. Nel girone C, stop brusco per Avellino e Benevento, mandate ko rispettivamente da Giugliano e Monopoli. Frena anche la Juve Stabia che si è divisa la posta in palio con il Sorrento.

I risultati del girone A

I risultati del girone B

Il Cesena si gode il primo posto in classifica (in attesa dell’impegno della Torres) dopo la vittoria contro la Lucchese. Dopo il gol di Pieraccini nel pieno della ripresa, nel finale di gara si è scatenato Cristian Shpendi che ha segnato una doppietta in meno di nove minuti, trascinando la sua squadra al terzo successo consecutivo in campionato.

Anche la gara della Carrarese contro la Spal è stata decisa in extremis. Grazie al gol di testa di Panico al 95′, i gialloblù si sono posizionati al terzo posto della classifica con 26 punti, a +1 dal Perugia. Al “Recchioni”, invece, ha vinto l’Arezzo, rimandando ancora una volta l’appuntamento della Fermana con la seconda vittoria in campionato. La tripletta di Guccione è stata sufficiente agli ospiti per portare a casa i tre punti. Le reti di Montini e Misuraca a favore della Fermana non sono bastate a frenare gli amaranto. La squadra di Protti si conferma fanalino di coda della classifica del girone B.

Sorride anche il Gubbio, che ha chiuso la gara contro il Sestri Levante con un netto 5-2. Nel primo tempo, si è assistito a un botta e risposta tra Di Massimo e Troiano. Nella ripresa, uno scatenato Spina ha segnato una doppietta in circa tre minuti. Nonostante gli ospiti abbiano cercato di accorciare le distanze con la rete di Forte, gli uomini di Braglia hanno allungato il vantaggio con i gol di Pirrello e Udoh.

I risultati del girone C

Frenano tutte e tre le squadre campane posizionate ai vertici della classifica. È sfumata l’opportunità della Juve Stabia di allungare il vantaggio in cima alla classifica del girone C di Serie C. Le Vespe non sono andate oltre lo 0-0 contro il Sorrento grazie alla prestazione del portiere Del Sorbo.

Si consola l’Avellino, che è stato bruscamente fermato dal Giugliano nella corsa al primo posto: al “Partenio-Lombardi”, la sfida è terminata con il risultato di 1-3, decretando così la prima sconfitta casalinga per Pazienza dal suo arrivo in biancoverde. Nonostante un buon primo tempo degli irpini, che non hanno capitalizzato le varie opportunità, sono stati beffati dall’eurogol di Ciuferri. Solo in extremis, Sgarbi ha ristabilito la parità sugli sviluppi di una punizione. Nella ripresa, si è visto solo il Giugliano, che ha concluso l’opera con le reti di Oviszach e Giorgione.

Male anche il Benevento dopo l’amara sconfitta sul campo del Monopoli. Iaccarino ha sbloccato la gara, ma nella ripresa ha chiuso i conti la doppietta di Starita. Gli irpini e i giallorossi si trovano rispettivamente al terzo e al quarto posto della classifica con 26 punti all’attivo. Alla corsa al primo posto si è aggiunto anche il Picerno, arrivando a pari punti con la squadra di Pazienza e quella di Andreazzoli.

Il Foggia ha ritrovato la strada del successo dopo cinque giornate altalenanti. I rossoneri si sono imposti contro il Messina vincendo con il punteggo di 2-0 allo “Zaccheria”, grazie alla rete dagli undici metri di Peralta e il raddoppio nella ripresa di Salines. Epilogo di giornata positivo anche per il Monterosi, che ha conquistato il suo primo successo casalingo nella sfida contro il Francavilla. I pugliesi, rimasti in inferiorità numerica per effetto dell’espulsionen di Yakubiv, hanno subito la rete di Vano a circa quindici minuti dal triplice fischio. La sconfitta è costata caro all’allenatore Alberto Villa, esonerato.

Infine, è terminata 2-2 la sfida tra Potenza e Cerignola. Gli ospiti hanno firmato il doppio vantaggio con le reti di Malcore e D’Andrea, ma si sono fatti raggiungere da Caturano e Volpe. Durante la gara, ci sono stati attimi di grande paura per Bianco, vittima nello scontro con lo stesso Volpe e rimasto a terra privo di sensi. L’allarme è rientrato dopo l’intervento dello staff medico, con il centrocampista che è uscito dal campo sulle sue gambe.