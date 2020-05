Serie C, Rimini pronto al ricorso

Ivano Pastore, direttore sportivo del Rimini, ai microfoni di TuttoC.com ha commentato l'indiscrezione riguardante la scelta del Consiglio Direttivo di Lega Pro che proporrebbe per la salvezza i playout ma con le ultime dei tre gironi che verrebbero direttamente retrocesse in D.

"In questo momento aspettiamo che esca la proposta ufficiale e se dovesse essere questa faremo ricorso in ogni sede opportuna – le parole di Pastore -. Per noi non è giusto parlare di merito sportivo e poi far retrocedere non per merito sportivo Il merito sportivo significa che si gioca sul campo. Da giorni sentiamo parlare di merito sportivo, noi siamo l'unica società che ha pagato gli stipendi di marzo".

SPORTAL.IT | 26-05-2020 21:50