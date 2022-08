Serie C, rinviato l’inizio del campionato 2022/2023

09-08-2022 16:00

Si dovrà attendere il mese di settembre per assistere ai primi match della Serie C 2022/2023. La Lega Pro infatti ha ufficialmente comunicato lo spostamento dell’inizio del campionato dal 28 agosto al 4 settembre a causa del decreto cautelare che ha fissato per il 25 agosto l’udienza collegiale del Consiglio di Stato sul caso Campobasso.

Qualora il Consiglio di Stato, contrariamente a quanto avvenuto nei precedenti gradi di giudizio, dovesse dare ragione alla squadra molisana, la Lega Pro si troverebbe con 61 squadre partecipanti, un numero che renderebbe non proprio semplicissima la definizione dei calendari.

In attesa del verdetto intanto, è ufficiale anche il rinvio a data da destinarsi del primo turno di Coppa Italia Serie C, in origine fissato per il 20 e il 21 agosto.