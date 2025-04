L’AlbinoLeffe sogna con il figlio di Baroni, Padova vicino alla promozione, stasera tocca all'Avellino?

Padova e Vicenza rimandano tutto all'ultima giornata per incoronare la regina del girone: i risultati del 37° turno e la situazione a 90' dal termine

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Novanta minuti per continuare a sperare, una giornata per festeggiare. Nel girone A di Serie C gli unici verdetti già raggiunto sono la retrocessione della Clodiense e quasi tutti i piazzamenti ai playoff. Per incoronare la regina del campionato, bisognerà attendere l’ultimo ultimo, con il Padova che ha il destino nelle proprie mani. Resta ancora qualche dubbio sui playout con Pro Vercelli e Pergolettese che sperano di salvarsi senza passare per l’eliminatoria.

Baroni trascina l’AlbinoLeffe

Per il padre non saranno bei giorni vista l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt, ma Riccardo Baroni continua a stupire con l’AlbinoLeffe. Il figlio dell’allenatore della Lazio è uno dei punti di riferimento della squadra di Giovanni Lopez, tra le sorprese del girone A di Serie C. E grazie al gol del difensore contro l’Alcione, i seriani hanno difeso il quarto posto, che può garantire un grande vantaggio verso i playoff.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Padova, 90′ per la promozione. Il Vicenza resiste e prega

Manca una sola giornata al termine della regular season e ancora solo l’Entella ha festeggiato la promozione in Serie B. Padova e Vicenza continuano a darsi battaglia a distanza, con la squadra di Andreoletti che conserva due punti di vantaggio sulla rivale grazie alla vittoria contro la Clodiense già retrocessa: decisivi i gol di Villa e Perrotta, a nulla serve la rete di Serena. Successo anche per gli uomini di Vecchi contro la Triestina grazie alla firma di Talarico. E ora per il primo posto devono sperare solo in una clamorosa sconfitta all’ultima giornata da parte dei biancoscudati, che possono vincere il campionato anche con un pari (scontri diretti a favore).

L’Arzignano Valchiampo supera l’Atalanta U23 e spera ancora nei playoff: apre le danze Boffelli, raddoppia Benedetti, poi Bergonzi riapre il match, ma Jallow chiude i giochi. Nerazzurri condizionati dal rosso a Panada dopo appena dieci minuti. I veneti per conquistare un posto per la post season devono sperare in un passo falso del Novara contro la Triestina nella prossima giornata.

Ancora tutto aperto per i playout con il Caldiero che grazie alla vittoria contro il Lecco (gol di Nessi) spera di tenere la distanza con la sedicesima a meno di otto punti. Se non ci riuscirà sarà retrocessione diretta. Ma la sconfitta della Pro Vercelli contro la FeralpiSalò dà qualche chance ai veneti. La Pergolettese non riesce a conquistare punti contro il Renate e deve guardarsi le spalle il prossimo turno per evitare spiacevoli sorprese. A seguire tutti i risultati.

Serie C, i risultati del girone A