Serie C, senza Zeman il Pescara torna a vincere, Capuano show e il Taranto batte il Catania

Esordio positivo per Bucaro a Pescara, bene il Rimini che fa 3-1 sull'Ancona. La Recanatese torna a sorridere dopo 3 mesi nel derby con la Vis Pesaro

25-02-2024 09:46

Sono state otto le partite del sabato di Serie C, spalmate su tutti e tre i gironi che compongono il mega torneo della terza divisione nazionale. Il Pescara ha dimostrato di saper andare avanti, anche senza Zdenek Zeman, dopo una settimana certamente burrascosa per il Delfino. Il Taranto di Capuano non sbaglia un colpo davanti al proprio pubblico, vincendo anche il match contro il Catania. Ma andiamo a ripercorrere tutto quello che è accaduto nella giornata di ieri, la 28a del campionato.

Girone A: il Padova mette pressione al Mantova. Pro Vercelli in crisi

Tutto molto semplice per il Padova che annichilisce l’Arzignano con 4 colpi ben assestati equamente suddivisi tra i primi e gli ultimi minuti di gara. I marcatori sono stati Liguori (doppietta), Zamparo e Dezi per un successo che permette ai veneti di mettere un pizzico di pressione alla capolista Mantova, impegnata oggi a Novara. Crisi Pro Vercelli: la squadra, che non vince da 8 turni, cade sul campo di una Pergolettese che ha decisamente cambiato marcia dall’avvento di Giovanni Mussa. Il Trento vince di misura sulla Pro Sesto inguaiando mister Paci, a rischio esonero. L’Alessandria ultima perde in casa contro l’Albinoleffe: decide un gol di Gusu.

Le altre partite di oggi e domani

ore 14:00 Pro Patria-Renate

ore 16:00 L.R Vicenza-Triestina

ore 16:15 Novara-Mantova

ore 18:30 Fiorenzuola-Virtus Verona

domani ore 20:45 Legnago-Salus-Atalanta U23

Girone B: il Pescara risorge senza Zeman

Il Pescara torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive. E lo fa senza il proprio condottiero Zdenek Zeman, dimissionario a causa dei problemi di salute che lo hanno condizionato negli ultimi tempi. La squadra di Bucaro passa contro la Lucchese con un gol di Merola e si rilancia per il terzo posto. Al secondo resta salda la Torres che venerdì aveva avuto la meglio sul Pontedera. Bene il Rimini che fa 3-1 sull’Ancona. La Recanatese torna a sorridere dopo 3 mesi, capitalizzando al massimo l’autogol di Zagnoni per emergere nel derby contro la Vis Pesaro.

Le altre partite di oggi

ore 14:00 Entella-Fermana

ore 14:00 Olbia-Gubbio

ore 15:00 Cesena-Pineto

ore 16:15 Perugia-Juventus Nex Gen

ore 20:45 Carrarese-Sestri Levante

Girone C: un solo anticipo in cui a sorridere è il Taranto

La febbre del sabato sera è quella della passione che accompagna un match caldo come quello tra Taranto e Catania. A festeggiare però sono soltanto i pugliesi, implacabili davanti al proprio pubblico. A consegnare tre punti ed una nottata passata da secondi in classifica al team di Eziolino Capuano è un gol segnato in avvio da De Marchi, rinforzo di gennaio prelevato dal Padova. Per la formazione di Cristiano Lucarelli è un ko pesante che rischia di fare uscire i siciliani dalla zona play-off. Per i rossazzurri, però, la testa ora deve essere proiettata a mercoledì quando al Massimino arriverà la Ternana per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Negli spogliatoi show di Eziolino Capuano: “I numeri del Taranto sono impressionanti. Sappiamo i nostri limiti e ci ricompattiamo nei momenti di difficoltà. Il nostro lavoro è eccezionale anche senza giocatori come Zonta e Kanoutè. Abbiamo gestito bene il vantaggio contro una grande squadra. Io non credo nei miracoli ma credo nel lavoro. Voler vincere è desiderio di tutti. Non servono i nomi per vincere. Abbiamo provato ad isolare i 4 davanti. Il Catania in Serie B non farebbe fatica coi nomi che ha in rosa. Noi siamo la squadra più aggressiva dei tre gironi. Delle 90 squadre siamo quelle che recuperano più palloni.”

Le partite di oggi e domani

ore 14:00 ACR Messina-Picerno

ore 18:30 Casertana-Brindisi

ore 18:30 Monterosi Tuscia-Avellino

ore 18:30 Potenza-Giugliano

ore 20:45 Latina-Audace Cerignola

domani ore 20:45 Benevento-Sorrento

domani ore 20:45 Foggia-Crotone

domani ore 20:45 Juve Stabia-Torres

domani ore 20:45 Virtus Francavilla-Monopoli