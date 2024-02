Serie C: Torres implacabile col Pontedera, pari tra Spal e Arezzo, Lumezzane ko

La Serie C entra nel vivo con il 28° turno di campionato: la Torres blinda il secondo posto, colpo della Giana Erminio. Il programma di giornata

24-02-2024 12:07

La Serie C entra nel vivo della stagione con la 28 ª giornata di campionato. Ogni pallone inizia a scottare con la classifica che continua a delinearsi in vista dei playoff e dei playout. Ogni punto può fare la differenza e nella storia della Lega Pro tante volte i finali sono stati inaspettati.

Pontedera, altra sconfitta. La Torres blinda il secondo posto

Dopo un mese complicato e ricco di sconfitte, la Torres rialza la testa e centra la terza vittoria consecutiva. Un successo di misura contro il Pontedera, che al contrario entra in una mini crisi. Un match equilibrato sbloccato da Scotto al 53′ e chiuso da Zambataro qualche minuto dopo. I padroni di casa provano a riaprirla nel finale grazie alla rete di Ganz, ma la difesa dei sardi tiene bene e respinge le avanzate degli avversari.

La squadra di Greco tiene a distanza le rivali e protegge così il secondo posto, molto utile in ottica playoff. Nel Girone B termina con un pareggio senza reti la sfida tra la Spal e l’Arezzo. La gara viaggia a un ritmo lento e non si sblocca neanche dopo il rosso a Masetti, che lascia i toscani in dieci.

La Giana Erminio vince in rimonta, beffato il Lumezzane

La classifica nel girone A è molto corta e con il sistema dei playoff e playout della Serie C, ritrovarti da una blocco a un altro è questione di istanti. La Giana Erminio conferma l’ottimo momento dopo il tris sul campo della Pro Vercelli e vince in rimonta anche contro il Lumezzane, tra le squadre più complicate da affrontare. Taugourdeau porta in vantaggio gli ospiti dagli undici metri, ma nella ripresa Fall con una doppietta rimonta il match e fa sognare mister Chiappella.

Serie C, il programma del 28° turno

GIRONE A

Alessandria-AlbinoLeffe, sabato 24 febbraio ore 18.30

Padova-Arzignano Valchiampo, sabato 24 febbraio ore 18.30

Pergolettese-Pro Vercelli, sabato 24 febbraio ore 18.30

Pro Sesto-Trento, sabato 24 febbraio ore 18.30

Pro Patria-Renate, domenica 25 febbraio ore 14.00

Vicenza-Triestina, domenica 25 febbraio ore 16.00

Novara-Mantova, domenica 25 febbraio ore 16.15

Fiorenzuola-Virtus Verona, domenica 25 febbraio ore 18.30

Legnago-Atalanta U23, lunedì 26 febbraio ore 20.45

GIRONE B

Ancona-Rimini, sabato 24 febbraio ore 16.15

Pescara-Lucchese, sabato 24 febbraio ore 16.15

Recanatese-Vis Pesaro, sabato 24 febbraio ore 18.30

Olbia-Gubbio, domenica 25 febbraio ore 14.00

Virtus Entella-Fermana, domenica 25 febbraio ore 14.00

Cesena-Pineto, domenica 25 febbraio ore 15.00

Perugia-Juve Next Gen, domenica 25 febbraio ore 16.15

Carrarese-Sestri Levante, domenica 25 febbraio ore 20.45

GIRONE C