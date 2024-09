Foggia, salta la panchina dopo ko in casa col Giugliano: pronto Eziolino Capuano

Serie C 2024/25, sesta giornata: goleada della Ternana (clamoroso 8-0) e momentaneo primo posto nel girone B, protagonista ancora Vlahovic con l'Atalanta U23.

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Continua a ritmi incalzanti la sesta giornata di Serie C, ricca di colpi di scena, tra cui l’esonero di Massimo Brambilla dalla panchina del Foggia. Ecco tutti i risultati delle gare di ieri, mercoledì 25 settembre.

Foggia, esonerato Brambilla: in pole c’è Capuano

Il Foggia ha esonerato Massimo Brambilla. L’ex allenatore della Juventus U23 lascia la panchina dei pugliesi con un bilancio di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte, l’ultima delle quali subita contro il Giugliano ieri sera. “La scelta di esonerare l’allenatore è stata obbligata. Mi sarei aspettato le sue dimissioni, viste le figuracce fatte in queste sei giornate. Quando qualcuno non si dimette perché è legato al contratto, è giusto intervenire con l’esonero”, ha dichiarato duramente il presidente Canonico.

Ora è il momento di trovare un sostituto, e in pole position sembrerebbe esserci Eziolino Capuano, sempre più vicino alla rescissione con il Taranto. L’ex tecnico dell’Avellino dovrebbe firmare un contratto biennale con la società rossonera.

Vlahovic scatenato: doppietta con l’Atalanta U23

Vlahovic continua a essere protagonista con l’Atalanta U23. Settimana indimenticabile per il giovane attaccante serbo, che dopo aver masticato per la prima volta la Serie A con la prima squadra nella gara contro il Como, è tornato in campo ieri con l’U23, segnando una doppietta nel 5-1 dei nerazzurri contro la Pergolettese. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti con Parker, le reti di Del Lungo, Bergonzi e Vavassori, oltre a quelle di Vlahovic, hanno completato la rimonta e garantito la vittoria ai padroni di casa.

Vittoria anche per il Lecco, che ha ribaltato l’Arzignano: dopo essere andato in svantaggio nel primo tempo con i gol di Toniolo e Mattioli, la squadra di Baldini ha trovato la rimonta con le reti di Kritta, Ilari e Sipos. La FeralpiSalò ha allungato la sua striscia di risultati positivi mandando ko la Giana Erminio 2-0, grazie ai gol di Zennaro e Maistrello. Stesso risultato per l’Alcione, che ha superato il Caldiero, ridotto in dieci uomini al 38′ del primo tempo per l’espulsione di Gobetti: decisivi i gol di Palombi e Pirola nel secondo tempo.

Ternana da record: pioggia di gol anche tra Lucchese e Pianese

Pioggia di gol nella gara tra Ternana e Legnago. Il cambio di proprietà, da Nicola Guida a Stefano D’Alessandro, non poteva avere un inizio migliore, con i rossoverdi che hanno rifilato ben 8 gol ai biancazzurri. Protagonisti della goleada sono state le doppiette di Cicerelli e Romeo, oltre alle reti di Carboni, Cianci, Donnarumma e Maestrelli.

Con questo successo, la squadra di Abate si posiziona momentaneamente al primo posto della classifica del girone B. Si tratta della seconda partita nella storia della Serie C con un risultato così ampio: la prima risale al 1975, quando il Bari vinse 9-0 in trasferta contro il Cynthia 1920.

Anche la sfida tra Lucchese e Pianese ha regalato spettacolo, terminando con il risultato di 3-3. Gli ospiti hanno aperto le marcature con Mignani, figlio dell’allenatore del Cesena, ma nella ripresa i padroni di casa hanno risposto con i gol di Gemignani, Fedato e Quirini. La Pianese, però, non si è arresa nonostante lo svantaggio, trovando prima il pareggio con un rigore trasformato da Odjer, poi espulso, e infine il 3-3 definitivo al 90′ con la rete del subentrato Colombo.

Cade ancora il Crotone, pokerissimo del Trapani

Oltre alla sconfitta del Foggia contro il Giugliano, terminata 1-2 e seguita dall’esonero di Massimo Brambilla, nel girone C cade ancora il Crotone. Dopo il pesante ko contro il Picerno (5-2), i rossoblù hanno incassato la quarta sconfitta in sei gare, perdendo anche contro il Sorrento. Nonostante il vantaggio iniziale di Oviszach, i campani hanno pareggiato con Todisco e completato la rimonta grazie al gol decisivo di Musso.

Il Trapani, invece, è tornato alla vittoria con un convincente 5-1 contro il Potenza. Le marcature sono state aperte da Fall e Silvestri, mentre Caturano ha accorciato le distanze per il Potenza. Al 12′ del secondo tempo, l’espulsione di Novella ha lasciato i gialloblù in dieci uomini, permettendo ai pugliesi di allungare con il gol di Bifulco e una doppietta di Lescano.

Nel match tra Latina e Messina, tutto si è deciso nel primo tempo: Pedicillo ha segnato per i siciliani, mentre Capanni ha risposto per i pontini. La partita tra Catania e Audace Cerignola, invece, si è conclusa senza reti.

Classifiche Gironi Serie C 2024/2025