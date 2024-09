Cannavaro sa solo perdere, l’Avellino non sa più vincere anche senza Pazienza

Serie C, i risultati del turno infrasettimanale: Taranto inesistente, prima vittoria in campionato per la Casertana. Padova in testa nel girone A

La Serie C continua a offrire emozioni anche nel turno infrasettimanale. Il derby delle risaie va al Novara, mentre il Padova mette a segno la sesta vittoria consecutiva, consolidando la vetta. Nel girone B, l’Arezzo si conferma in ottima forma conquistando la terza vittoria consecutiva. Nel girone C, l’Avellino esce dalla sfida contro la Turris con molti rimpianti e solo un punto. Crolla invece il Taranto, ultimo in classifica. La sesta giornata di campionato continuerà fino a giovedì 26 settembre.

Crolla la Pro Vercelli, Padova a punteggio pieno

Il Novara conquista la prima vittoria in campionato nel “derby delle risaie” contro la Pro Vercelli, grazie a un gol di Bertoncini nel secondo tempo. Continua la crisi della squadra di Cannavaro, che incassa la quarta sconfitta consecutiva. Vittoria di misura anche per il Vicenza, che consolida il terzo posto e ferma il Renate: decisiva la rete di Zamparo nella ripresa. Il Padova mantiene la vetta della classifica con la sesta vittoria consecutiva, travolgendo la Virtus Verona per 4-1. Dopo il momentaneo vantaggio degli ospiti con Mehic, i biancorossi ribaltano la sfida nel secondo tempo grazie ai gol di Villa, Bianchi, Spagnoli e Liguori. Finisce 0-0 tra AlbinoLeffe e Pro Patria.

Vince ancora l’Arezzo, bene anche la Torres

Festa al Comunale per il terzo successo consecutivo dell’Arezzo, che supera il Gubbio per 2-0. Gli uomini di Troise vanno a segno con Guccione e Gaddini, entrambi al loro primo gol in campionato. Prima sconfitta stagionale per la squadra di Taurino, che nel primo tempo spreca l’occasione del vantaggio con un rigore fallito da Tommasini. Continua la serie positiva della Torres, ora momentaneamente in testa alla classifica, grazie a una vittoria nel finale contro il Sestri Levante. Dopo il gol di Nanni, i sardi mancano il raddoppio con il rigore parato da Anacoura su Scotto, e vengono raggiunti dal pareggio di Valentini. All’89’, però, Fischnaller sigla la rete decisiva, regalando i tre punti alla Torres.

Crisi nera per il Taranto, prima vittoria per la Casertana

L’Avellino non sa più vincere. Dopo la sconfitta contro il Latina e l’esonero dell’intera area tecnica, i biancoverdi, ora guidati da Raffaele Biancolino, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 nella sfida al “Liguori” contro la Turris, sprecando diverse occasioni per sbloccare il risultato. Pareggio a reti inviolate anche tra Altamura e Cavese. La Casertana, invece, si impone per 2-0 sul Trapani: tutto accade nel secondo tempo, con i campani che passano in vantaggio grazie a un gol di Asencio, raddoppiando poi con un rigore trasformato da Carretta. I pugliesi affondano ulteriormente, restando ultimi in classifica con soli due punti.