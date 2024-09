Cannavaro family, papà Paolo contro il figlio Adrian: sarà sfida nel derby delle risaie

Da una parte, l'ex capitano storico del Napoli sulla panchina della Pro Vercelli, dall'altra il figlio, al centro della difesa del Novara

Il turno infrasettimanale di Serie C ci regala un emozionante “derby delle risaie” nel girone A, con la sfida tra Novara e Pro Vercelli. Una partita importante non solo per il significato storico, ma anche per una curiosa sfida nella sfida: il confronto in famiglia Cannavaro. Da un lato, Paolo, attuale allenatore della Pro Vercelli, dall’altro, suo figlio Adrian, difensore degli azzurri. Per Paolo, sarà la prima volta non solo nel derby, ma anche contro suo figlio, si aggiunge ulteriore pathos a una gara già ricca di significato.

Novara-Pro Vercelli, per i Cannavaro è un derby in famiglia

Questa sera, al Silvio Piola (20:45), sarà un derby delle risaie dal sapore speciale per Paolo Cannavaro, alla sua prima stracittadina da allenatore della Pro Vercelli. La partita, già carica di storia e rivalità locale, assume un significato ancora più particolare per l’incrocio inedito con suo figlio Adrian, difensore del Novara. Dopo aver affiancato il fratello Fabio come vice nella recente esperienza all’Udinese, Paolo ha intrapreso la sua prima avventura da allenatore sulla panchina dei piemontesi. È stato proprio con Fabio che ha mosso i primi passi in questa nuova carriera, prima nello staff del Guangzhou Evergrande in Cina, poi come vice al Benevento e infine nel club friulano.

Ora, però, è tempo di vivere il suo primo derby delle risaie, che potrebbe rappresentare per Paolo una svolta importante, vista la serie di tre sconfitte consecutive. Ma non mancheranno le emozioni personali: sfidare suo figlio Adrian, anche lui difensore centrale, come lo erano stati lui e suo fratello Fabio, sarà un momento unico. Adrian, approdato al Novara dopo l’esperienza con la Primavera del Sassuolo, si troverà di fronte a suo padre in una delle partite più iconiche della stagione.

“Sarà un’altra ‘prima volta’: ho giocato contro e assieme a mio fratello Fabio, ora dovrò sfidare mio figlio. È questo il bello dello sport”, ha dichiarato Paolo Cannavaro nella conferenza stampa pre-derby. Non solo sarà un momento di famiglia indimenticabile, ma anche un’occasione preziosa per entrambe le squadre di risollevarsi dopo un periodo difficile.

Chi è Adrian Cannavaro, figlio e nipote d’arte

Il suo nome non è casuale: Adrian, come Adrian Mutu, con cui papà Paolo ha condiviso momenti importanti prima a Verona e poi a Parma. Nato il 10 maggio 2004, Adrian Cannavaro non poteva tradire la sua discendenza calcistica. Ha iniziato a farsi notare con la maglia del Sassuolo, nel ruolo di difensore centrale. Nella stagione 2020/21 ha militato prima con l’U17, per poi salire all’U18, dove è avvenuto il salto definitivo, vincendo il prestigioso Torneo di Viareggio.

Con la maglia neroverde, Adrian ha anche realizzato un sogno: la convocazione di Dionisi in Serie A nella sfida contro il Torino, il 3 aprile 2023. Solo un primo assaggio per misurarsi con il calcio dei grandi, prima dell’opportunità di mettersi realmente in gioco tra i professionisti con il trasferimento al Novara.

Gattuso: “Momento bellissimo, Adrian ragazzo splendido”

L’incrocio tra Paolo Cannavaro e suo figlio Adrian sarà un momento particolarmente toccante, capace di emozionare tutti coloro che assisteranno al derby. Anche l’allenatore del Novara, Giacomo Gattuso, ha espresso le sue sensazioni nella conferenza stampa di presentazione della partita, dichiarando: “È una cosa bellissima. Adrian è un ragazzo splendido, e con Paolo, con cui ho condiviso il corso di Coverciano, ho un ottimo rapporto. Nemmeno Adrian si aspettava di partire titolare contro il Lecco, ma ha dato un contributo importante alla squadra”. Dopo la convincente prestazione di Adrian, rimasto in campo per 90 minuti nella quarta giornata di Serie C, le possibilità che venga confermato titolare anche nella sfida contro la Pro Vercelli sono molto alte.

