Serie C, squalificati quattro allenatori

Sono ben quattro gli allenatori di Serie C squalificati dal Giudice Sportivo dopo la nona giornata di campionato.

Due turni sono stati inflitti a Ivan Javorcic della Pro Patria e Gabriele Baldassarri della Viterbese, mentre non potranno sedersi in panchina per un turno Michele Marcolini del Novara ed Ezio Capuano del Potenza, entrambi freschi di prima panchina della stagione dopo aver sostituito rispettivamente Simone Banchieri e Mario Somma.

Per quanto riguarda i giocatori, squalificati per una giornata: Luca Bruno (Fano), Giacomo Risaliti (Pontedera), Gianluca Piccoli (Livorno), Loris Damonte (Renate), Guido Visentin (V. Verona), Mirko Miceli (Avellino), Fabrizio Buschiazzo (Casertana), Simone De Santis (Matelica), Giuseppe Panico (Novara), Fabio Delvino (V. Francavilla), Alessandro Pilati (Imolese) e William Jidayi (Ravenna).

OMNISPORT | 09-11-2020 20:40