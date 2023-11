Serie C, Vicenza festa extra-time, poker Virtus Verona, black-out in Pro Sesto-Renate

Nel girone A spiccano i successi delle due venete. Bene pure il Lumezzane che vince lo scontro diretto con la Pro Patria. Solo pari Pro Sesto-Renate

04-11-2023 10:12

Quattro gli anticipi del venerdì in serie C tutti riguardanti il Girone A. In attesa che il quadro si completi con le partite delle prossime ore, vanno registrati i passi in avanti in classifica da parte di Virtus Verona e Vicenza. Bene anche il Lumezzane, capace di spezzare l’emorragia di sconfitte delle precedenti settimane grazie ai preziosi tre punti conquistati in casa di una diretta concorrente come il Pro Patria. Un solo pareggio negli incontri già giocati ed è quello tra Pro Sesto e Renate.

Il Vicenza spezza la maledizione nel finale

Cominciamo dal Vicenza che ad un certo punto aveva quasi smesso di crederci. In casa dell’Arzignano Valchiampo i biancorossi infatti faticavano a sbloccare il risultato, agitando ulteriormente i fantasmi di una squadra che ad ottobre non era mai riuscita a vincere. Insomma, quando tutto sembrava perso è arrivato Filippo De Col al 92esimo minuto per rilanciare le ambizioni della comitiva guidata da Aimo Diana. I giallocelesti hanno pagato a duro prezzo la perdurante inferiorità numerica per l’espulsione di Parigi ad inizio ripresa.

Black-out Trento: la Virtus Verona passa facile

Certamente più agevole il successo della Virtus Verona sul malcapitato Trento. La resistenza ospite è durata la bellezza di…7 minuti. Tanto è bastato ai veneti per portarsi in vantaggio con la rete di Demirovic. Match di fatto già chiuso nella prima frazione di gioco nella quale è arrivato anche il raddoppio di Ceter e il tris di Casarotto. Nella ripresa non c’è stato più confronto, con Juanito Gomez che ha confezionato il poker in favore della squadra di Luigi Fresco. Black-out totale, per certi versi inspieabile, per gli Aquilotti.

La Lume passa a Busto Arstizio

Non faceva punti dal 7 ottobre il Lumezzane – giorno in cui pareggiò a reti bianche in quel di Trento. Stavolta per i rossoblù è arrivato addirittura bottino pieno ad interrompere una brutta serie di 4 sconfitte consecutive. C’è sempre chi sta peggio e la Lume l’ha trovato grazie ad una Pro Patria letteralmente inconsistente e tradita dai suoi giocatori più rappresentativi. Trattandosi di scontro diretto per la salvezza, questo risultato ha un impatto significativo sul torneo con il club di Busto Arstizio al terzo ko di fila. Decisiva la doppietta di Spini.

Episodi e polemiche: succede tutto ma è pari tra Pro Sesto e Renate

Chiudiamo con un pari, quello tra Pro Sesto e Renate. Accade tutto nel primo tempo con la rete degli ospiti di Sorrentino dopo 12 minuti e il pareggio ottenuto nell’ultimo secondo di recupero da Bruschi su calcio di rigore (dubbio). La partita è stata anche interrotta per un black-out che ha fatto diventare completamente buio il “Breda”. Il punticino è sicuramente più prezioso per gli ospiti, costretti in 10 dal 54′ minuto per l’espulsione per somma di ammonizioni di Mondonico. Buona prova anche in inferiorità delle pantere nerazzurre.