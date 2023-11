Serie C, l'Olbia vince scontro salvezza col Pineto: protagonista Ragatzu

L'Olbia si aggiudica il match con il Pineto con un gol dell'ex Cagliari: il programma della 12a giornata, gli orari di tutte le partite del weekend

03-11-2023 12:42

La vittoria dell’Olbia nello scontro salvezza con il Pineto, targata Ragatzu, e il programma del weekend della 12a giornata del campionato di Serie C. Date e orari delle partite in calendario tra venerdì 3 e lunedì 6 novembre, tra derby e big match che caratterizzano il turno in tutti e tre i gironi di Lega Pro.

Serie C, vittoria dell’Olbia contro il Pineto: gol partita di Ragatzu

Vittoria fondamentale per l’Olbia dell’ex Roma Leandro Greco, che liquida la pratica Pineto grazie al gol del solito Ragatzu, sempre decisivo quando viene chiamato in causa. 1-0 sofferto e fortemente voluto dai bianchi, che tornano a correre dopo una preoccupante altalena di risultati.

Sfida che si è incattivita tra la prima e la seconda frazione di gioco, ma la marcatura al minuto 35 ha messo subito in discesa la gara per i padroni di casa. Sotto tono, rispetto alle recenti uscite, la compagine allenata da Amaolo, che ha visto interrompersi una striscia positiva che durava da quattro partite. Abruzzesi raggiunti proprio dai sardi in classifica a quota 14.

Le partite di oggi in Serie C

Complice il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di categoria, in programma tra martedì 7 e giovedì 9 novembre, molti gli anticipi in calendario oggi. Nel girone A, chance per il Vicenza nel derby con l’Arzignano Valchiampo. Aimo Diana costretto a salvare la sua panchina con un successo rotondo e convincente. Pro Patria e Pro Sesto ospiteranno rispettivamente Lumezzane e Renate, mentre il Trento approderà in casa della Virtus Verona per sfidare la compagine di Luigi Fresco.

Gli anticipi di oggi in Serie C:

GIRONE A

Arzignano-Vicenza ore 20.45

Pro Patria-Lumezzane

Pro Sesto-Renate

V. Verona-Trento

Derby e big match della 12a giornata di Lega Pro

Tanti incroci interessanti nel weekend di Serie C, in occasione della 12a giornata della regular season 2023-24. Nel girone B, particolare attenzione allo scontro diretto tra Carrarese e Pescara, chiamate a consolidare il loro piazzamento playoff, dopo gli ultimi deludenti risultati. Il Cesena, invece, va a far visita ad un Gubbio incerottato e condizionato dalle squalifiche, figlie del finale horror di Arezzo.

Super sfida al “Comunale” di Chiavari tra Entella e Torres, con la capolista che non ha nessuna intenzione di fermarsi. I liguri, dal canto loro, vogliono riscattare il ko di Perugia e riprendere la loro marcia, dopo aver superato un avvio di campionato tutt’altro che semplice.

Nel gruppo C, Latina-Crotone e Taranto-Juve Stabia si prenderanno inevitabilmente la scena: i pontini, tra le sorprese del raggruppamento, hanno bisogno di punti per confermarsi, mentre i pitagorici vogliono avvicinarsi ulteriormente alla testa della classifica. In vetta ci sono le Vespe di Guido Pagliuca, pronte ad affrontare una squadra reduce da tre vittorie consecutive. Eziolino Capuano resta un ostacolo durissimo da superare.

I big match in programma nel weekend: