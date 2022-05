Serie D, completo il quadro delle promozioni in C

18-05-2022 21:15

La stagione della Serie D 2021-’22 deve ancora concludersi, ma il quadro delle nove promosse tra i professionisti è già concluso.

Sono ancora cinque i gironi che devono portare a termine la regular season (D, F, G, H e I), ma gli unici verdetti ancora da esprimere sono relativi a diverse retrocessioni in Eccellenza e alla griglia dei playoff, che verranno disputati dalle formazioni che hanno chiuso il campionato tra il secondo e il quinto posto per comporre la graduatoria degli eventuali ripescaggi in Serie C.

L’ultima squadra ad essere promossa in C è stata il Giugliano, che mercoledì ha potuto festeggiare il ritorno tra i professionisti dopo 15 anni grazie al 3-0 sul Monterotondo che ha dato alla formazione di la certezza del primo posto del Girone G.

Tra le altre promosse ritorni per il Novara, di nuovo tra i pro un solo anno dopo il fallimento grazie alla vittoria del Girone A, Arzignano (C) e Rimini (D), che mancavano dalla C da due stagioni e per la dalla Recanatese (F), assente addiritturda a 75 anni.

Per le altre squadre si tratterà della prima volta assoluta in C: Audace Cerignola (H) e Sangiuliano City Nova (B) sono state le prime a tagliare il traguardo, seguite dai toscani del San Donato Tavernelle (E) e dai lucani della Gelbison (I).

OMNISPORT