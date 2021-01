Serie D: Maicon è ufficialmente un giocatore del Sona

Un’operazione davvero senza precedenti nella storia del calcio: un campione della Nazionale brasiliana, l’eroe del Triplete nerazzurro, uno dei migliori laterali della storia ha scelto di vestire la maglia del Sona in Serie D.

Maicon è tornato in Italia. A 39 anni, il terzino ex Inter e Roma è pronto a scendere in campo per abbracciare una nuova avventura: lo farà con il Sona, club veneto che milita in Serie al nono posto in classifica nel girone B.

È sbarcato all’aeroporto di Fiumicino alle 8 di questa mattina, l’attesa per il ritiro dei bagagli e l’incontro con il direttore sportivo del Sona Claudio Ferrarese e Thiago De Souza, l’artefice del clamoroso approdo in Italia di Maicon. Poche parole ai microfoni dei giornalisti che lo hanno accolto prima del trasferimento in Veneto: “È bello ritornare in questo paese, sono carico per questa nuova avventura da giocatore”

Dopo aver lasciato la Roma nel 2016, Maicon ha vestito le maglie di Avai, Criciuma e Villa Nova in Brasile. Ora il ritorno in Europa per una nuova avventura. Tutta da scoprire.

