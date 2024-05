Serie D Varese-Vado F.C., Tarabotto sui playoff: "Ci crediamo". ESCLUSIVA

Società storica – è del Vado il primo successo nell’edizione del debutto della Coppa Italia, stagione 1922 -, dopo l’ennesimo campionato da protagonista in Serie D, il club della famiglia Tarabotto si accinge alla sfida secca del playoff contro il Città di Varese. Dentro o fuori con una sola opzione nel ventaglio per passare il turno: la vittoria in trasferta. L’annata della società ligure è stata fin qui positiva: quarto posto in campionato, seconda miglior difesa dietro dopo quella della capolista Alcione. Ne abbiamo parlato con il direttore sportivo Luca Tarabotto: riflessioni, analisi, bilanci e obiettivi a breve e media scadenza. Il Ds, classe 1970, ricopre l’incarico da tre anni dopo una parentesi in panchina che ha deciso di interrompere per misurarsi nel nuovo ruolo. All’undicesimo anno di gestione del club, i Tarabotto intendono valorizzare la prima realtà calcistica di Vado Ligure attraverso un impegno volto al consolidamento – anche economico – della società: fare sempre meglio tenendo fede a un approccio virtuoso e strategico.

Luca Tarabotto, come nasce la passione per il calcio?

Ero un calciatore, dicono fossi anche bravo: un esterno puro che pensava prima ad attaccare e solo poi, molto poi, a difendere. Abile con entrambi i piedi. Ho subito un grave incidente automobilistico le cui conseguenze, per chi era in macchina con me, sono state sfortunatamente fatali: era il 1988. Sono stato tre mesi e mezzo in ospedale, immobile: mi hanno salvato la vita ma ho smesso di giocare.

Quando, il calcio, è tornato ad avere un’incidenza cruciale?

Nel 1999/2000 sono ripartito dal Lagaccio: serviva una mano alla promozione e sono rimasto due stagioni. Ha fatto seguito l’esperienza di Bogliasco: vice allenatore per un anno. Da lì in avanti, una serie di esperienze in giro per l’Italia. È il 2013 quando arrivo a Vado per seguire la Juniores: è l’anno del centenario della vittoria della Coppa Italia e riusciamo a celebrarlo con il successo in campionato, con undici punti di distacco dalla seconda, che precede il trionfo nella fase nazionale.