L’Olimpia Milano centra la sesta vittoria consecutiva in campionato: la squadra di Ettore Messina piega in trasferta Treviso per 82-77, e si porta a +10 su Brindisi, Sassari e Virtus Bologna.

L’Armani chiude il primo tempo in vantaggio di tre punti, viene superata nell’ultimo quarto ma poi riesce a vincere in volata. Nell’Olimpia brillano LeDay con 24 punti e Rodriguez con 16. Per Treviso non bastano i 19 punti di Logan e i 17 di Mekowulu.

OMNISPORT | 24-01-2021 14:16