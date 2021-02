Sfida alla Juve, gli interisti a Conte: "Non schierarlo”

Il Benevento è già passato e i tifosi dell’Inter pensano alla sfida di domani contro la Juventus in Coppa Italia, una partita che i supporter nerazzurri sperano possa ribadire la superiorità della squadra di Conte sui bianconeri e lanciarli verso la vittoria del trofeo.

Ipotesi Kolarov per Bastoni in difesa

Molti interisti, però, sono preoccupati per le scelte di formazione che Conte potrebbe fare domani, anche perché l’Inter sarà già priva degli squalificati Lukaku e Hakimi. Più che attacco e centrocampo, però, a catturare l’attenzione degli interisti sono le possibili scelte di Conte per la difesa. In particolare, i tifosi dell’Inter temono che il tecnico possa far riposare Bastoni e riproporre Kolarov nel ruolo di centrale di sinistra della difesa a tre.

La preoccupazione degli interisti

Quando il serbo ha giocato titolare in quella posizione, infatti, l’Inter ha sempre preso gol. “Kolarov centrale? Noooooo”, invoca Giovanni su una pagina Facebook dedicata ai tifosi dell’Inter. “Giochiamo per perdere?”, dimanda Guglielmo. “Kolarov al posto di Bastoni contro la Juve? Ma siamo seri?!”, si scandalizza Yuri.

“Se fosse vero che Kolorov è favorito su Bastoni vuol dire che Conte vuole perdere la partita”, l’opinione di Mario. “Evvai altro gol preso sicuro per colpa di ‘sto giocatore finito”, la bocciatura di Roberto. “A posto siamo… Kolarov dovrebbe fermare Cuadrado?”, si chiede Nicola.

Malick, invece, chiede una differente gestione del turnover: “Ma non capisco, il turnover fallo con la Fiorentina, con la Juve devono giocare tutti i titolari con Darmian e Sanchez scelta obbligata. Con la Fiorentina poi puoi dare spazio a Kolarov per far rifiatare Bastoni”.

SPORTEVAI | 01-02-2021 12:12