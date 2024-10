Shelton snobba Sinner: "Alcaraz e Dimitrov i miei preferiti, adoro guardarli giocare"

Dopo i giudizi velenosi di Kafelnikov, Jannik "incassa" quelli di Shelton che dice di preferire altri due tennisti per il loro gioco spettacolare: lo spagnolo e il bulgaro.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Se nel calcio da qualche anno va avanti il dibattito tra “giochisti” e “risultatisti”, anche nel mondo delle racchette c’è chi ama dividere i big in due categorie: quelli che fanno del tennis-spettacolo, votato ai colpi più impressionanti, con frequenti discese a rete, colpi a sensazione e numeri d’alta scuola, e quelli più attendisti, giocatori pragmatici, amanti degli scambi lunghi e che preferiscono far “logorare” gli avversari piuttosto che azzardare una giocata. La cosa curiosa è che, secondo molti, il numero 1 della classifica ATP, Jannik Sinner, fa parte della seconda categoria.

Sinner, gioco poco spettacolare? La frecciata di Kafelnikov

Se nei giorni scorsi avevano fatto discutere le dichiarazioni di Evgenij Kafelnikov, l’ex campione russo che aveva in qualche modo “sminuito” la grandezza del rosso di San Candido, promette di infiammare l’ambiente pure una recente intervista a Sky Sports di Ben Shelton. Il giovane talento, una delle grandi promesse del tennis statunitense, ha elencato i giocatori che più gli procurano emozioni, quelli che ama veder giocare: e tra loro non c’è Jannik Sinner.

Anche Shelton liquida Jannik: i preferiti sono Alcaraz e Dimitrov

Shelton ha assicurato di preferire Carlos Alcaraz e Grigor Dimitrov: “Adoro guardarli, sono i miei preferiti se si tratta di dover seguire una partita. Alcaraz è un grande, può fare la differenza con ogni colpo, sa intrattenere il pubblico e ha sempre il sorriso sulle labbra. Ha una personalità in campo che è evidente e questo è ciò che mi piace. Su Grigor ritengo invece che molto di quello che fa sia simile a quello che faceva Roger Federer. Ha una tecnica perfetta, lo slice, il servizio: un giocatore valido dal punto di vista tecnico in ogni colpo”.

Sinner-Shelton, Jannik è avanti 4-1: l’americano in campo a Basilea

E se quello di Shelton, che ha clamorosamente dimenticato Sinner, fosse semplicemente un giudizio dettato dall’invidia? Il campioncino americano ha affrontato Jannik in cinque circostanze fino a questo momento e ha vinto soltanto in una occasione, la prima, agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai del 2023. Poi solo sconfitte con l’italiano, l’ultima proprio a Shanghai poche settimane fa. Shelton, che ha un anno in meno di Sinner (22), in questi giorni è in campo all’ATP 500 di Basilea, dove ha raggiunto i quarti di finale (sfida contro Andrey Rublev).