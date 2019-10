Shevchenko torna a Milano, parla l'ucraino

Le voci si stanno facendo incessanti tuttavia Andriy Shevchenko si guarda bene dal confermare l’eventualità che possa sedersi sulla traballante panchina del Milan attualmente occupata da Marco Giampaolo. “Sono a Milano per osservare i miei ragazzi – assicura alla ‘Gazzetta dello Sport’ -. Nessun contatto con il club”.

“Sono commissario tecnico dell’Ucraina e tutto il mio impegno va verso il mio Paese. Voglio andare all’Europeo con i miei ragazzi. Detto questo, Paolo Maldini e Zvone Boban sono la vera garanzia del Milan, che saprà riprendersi presto” aggiunge l’ex bomber dei meneghini.

“Tutti ce l'hanno con Giampaolo, che io ritengo un ottimo allenatore. Chi conosce Giampaolo, sa che gli deve costruire una squadra ad hoc” ha intanto detto a Radio Punto Nuovo l’ex direttore sportivo dei rossoneri Massimiliano Mirabelli. Che non è stato tenero con la nuova dirigenza. “Oggi è imprigionato il mondo nel parlare di bandiere, chi è stato un gran campione in campo non vuol dire debba fare il dirigente”.

A gettare altra benzina sul fuoco ha poi pensato Rafael Boban, figlio di Zvonimir e non nuovo a esternazioni sui social. Ha pensato bene di scrivere "i giocatori sono di grande qualità, il problema è l'allenatore". Un messaggio che non è passato inosservato e che sta facendo il giro del web.

Le quotazioni di Marco Giampaolo tra i tifosi rossoneri in questo momento sono piuttosto basse, per utilizzare un eufemismo: già in queste ore è iniziato a circolare l'hashtag Giampaoloout, che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. E l’idea che possa tornare Sheva, sia pure in una nuova veste, stuzzica in molti.

Sabato 5, alle 20.45, Donnarumma e compagni saranno di scena al ‘Ferraris’ con il Genoa, formazione reduce dalla scoppola di Roma con la Lazio.

SPORTAL.IT | 01-10-2019 18:21