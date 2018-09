Shock alla Juventus, dimissioni a sorpresa in società

Fulmine a ciel sereno in casa Juventus. Pochi minuti dopo la vittoria contro il Napoli che ha sancito la fuga dei bianconeri in classifica, l’amministratore delegato e direttore generale dei bianconeri Giuseppe Marotta si è presentato ai microfoni di 'Sky Sport' per comunicare una decisione inattesa e clamorosa: la separazione dal club nel quale era arrivato nel 2010, poco prima dell’avvio del lungo ciclo di vittorie che sembra potersi prolungare.

"Il 25 ottobre scadrà il mio mandato da amministratore delegato, si sta attuando una politica di rinnovamento. Non appare il mio nome, rimarrò come direttore generale area sport. La Juventus resterà nel mio cuore, sono stati otto anni bellissimi" le parole di Marotta.

Il dirigente lombardo, come riporta 'Sky Sport', avrebbe comunicato la propria decisione alla società prima dell’inizio della partita contro il Napoli, cui, forse non a caso, Marotta ha assistito lontano dagli altri dirigenti con i quali da otto anni ha formato un sodalizio compatto e vincente. Interrogato sui motivi della scelta, Marotta, presentatosi con volto scuro, ha rinviato ulteriori specificazioni in un secondo momento.

Resta ovviamente tutto da decifrare a questo punto il futuro assetto societario della Juventus, che aveva trovato in Marotta un dirigente competente tanto sul piano sportivo che da quello della comunicazione e della rappresentanza in Lega anche sul fronte dei diritti televisivi.

Varesino, classe ’57, Marotta arrivò alla Juventus nell’estate 2010, proveniente dalla Sampdoria: dopo un primo anno di assestamento, chiuso al 7° posto con in panchina Gigi Del Neri, che proprio Marotta portò con sé dal club blucerchiato, l’arrivo in panchina di Antonio Conte ha segnato l’inizio di un’epopea che, dal 2014 con in panchina Max Allegri, ha fatto storia, mettendo al momento in bacheca 7 scudetti, 4 Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. In precedenza, Marotta aveva avuto esperienze al Varese, al Monza, al Como, al Ravenna, all’Atalanta e al Venezia.

Molteplici gli acquisti di primo piano portati a termine insieme al braccio destro Fabio Paratici, già alla Sampdoria con Marotta: dai colpi a costo zero, come Pirlo, Pogba, Khedira e Emre Can a Vidal, Tevez fino ai più recenti Dybala, Alex Sandro, Bernardeschi e Cancelo e ovviamente Cristiano Ronaldo. Marotta ha escluso la volontà di candidarsi alla presidenza della Figc.

SPORTAL.IT | 29-09-2018 20:50