Si ritira Verdù, meteora della Serie A alla Fiorentina

04-08-2022 17:09

Il 39enne trequartista spagnolo Joan Verdù ha deciso di dire basta con il calcio. In quasi vent’anni di carriera ha giocato anche nella Fiorentina, che lo acquistò il 28 agosto 2015 a parametro zero, proveniente dal Baniyas, club degli Emirati Arabi Uniti, e dopo che aveva militato nel Barcellona B, nel Deportivo La Coruna, nell’Espanyol e nel Betis Siviglia. In maglia viola giocò 5 spezzoni di partite segnando un gol contro l’Atalanta, ma evidentemente insoddisfatto del suo minutaggio, rescisse il contratto l’1 febbraio 2016 per passare al Levante.