Siena, Alberto Gilardino: "Ambizioni? Punto al massimo"

Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, il tecnico del Siena Alberto Gilardino parla delle proprie ambizioni e dei proprio gioco per questa nuova avventura. Queste le sue parole:

“Cerco di trasmettere il mio credo: intensità, aggressione, coperture preventive, recupero immediato di palla. Il risultato arriva dalla prestazione e dall’equilibrio. Voglio essere concreto. Ho avuto tanti altri maestri: da Gasperini a Prandelli, a Lippi. Ma quando tocca a te, devi metterci solo del tuo. Ambizioni? Non avrei mai iniziato se non puntassi il più in alto possibile. Servono opportunità, bravura, fortuna: darò il mio duemila per cento. Non pensavo mi piacesse così tanto e sono stato fortunato a ripartire da Siena con un direttore speciale come Perinetti. Dopo il ripescaggio l’obiettivo è ritagliarci un posto al sole nel girone più duro della Lega Pro”.

OMNISPORT | 10-09-2021 11:12