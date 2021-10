Siena: Gilardino out, Maddaloni in

26-10-2021 17:38

Una vittoria nelle ultime cinque giornate: questo il magro bottino del Siena. A farne le spese il tecnico dei toscani, esonerato oggi, anche se il suo allontanamento, nonostante le varie rassicurazioni, era già nell’aria da diverse settimane.

Al suo posto i toscani hanno deciso di puntare su Massimiliano Maddaloni, 55enne tecnico napoletano, con un percorso professionale molto particolare per quanto riguarda gli ultimi anni. Dal 2012 fino all’agosto 2020, infatti, Maddaloni è stato prima allenatore in seconda di Marcello Lippi e Fabio Cannavaro al Guanzhou Evergrande, poi di Ciro Ferrara al Wuhan FC e ancora della coppia Lippi-Cannavaro alla guida della Nazionale cinese, con un intermezzo da ct della Cina U23. Nel 2020, infine, ancora un’esperienza da vice allenatore Shenzhen FC alle spalle di Roberto Donadoni.

Per quanto riguarda le esperienze da primo allenatore, invece, per quanto riguarda Maddaloni occorre tornare alle otto gare sulla panchina del Carpi (in Lega Pro) fra giugno e ottobre 2011 o a quelle di inizio anni 2000 a Cecina, Viareggio, Versilia 1998 e Forte dei Marmi (tutte fra i dilettanti).

OMNISPORT