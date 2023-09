Siena, il Tar respinge il ricorso: niente C, si riparte dall'Eccellenza

Cala il sipario sulla vicenda Siena: il Tar boccia il ricorso della Rubor e di fatto spiana la strada al Siena Fc di Simone Giacomini, che ripartirà dal campionato di Eccellenza

05-09-2023 17:37

E con la decisione del Tar del Lazio si chiude la lunga estate di ricorsi e contro-ricorsi che hanno condizionato l’avvio dei campionati di Serie B e C. Oggi è stata scritta la parola fine anche sulla vicenda Siena, che, già bocciato dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, si era rivolto al Tar contro il mancato rilascio della licenza di partecipazione alla Serie C 2023/2024. Ma anche questa volta il club toscano è uscito sconfitto. Ripartirà dall’Eccellenza.

Fine della storia: il Tar ha respinto il ricorso del Siena

La Rubor Siena del presidente Emiliano Montanari era stata esclusa dalla Serie C per non aver presentato entro i termini la fideiussione e altri pagamenti necessari per l’iscrizione al campionato 2023/2024 ed è proprio il motivo per cui il Tar del Lazio ha ritenuto “infondato” il ricorso. Inoltre sono stati dichiarati inammissibili i motivi aggiunti al ricorso, tra cui quello attraverso il quale si contestava il provvedimento con cui la Figc ha autorizzato il Comune di Siena ad avviare la procedura d’individuazione della società cui attribuire il titolo sportivo per la partecipazione al campionato di Eccellenza 2023/2024.

Il Siena ripartirà dall’Eccellenza: le parole del sindaco

“Respingendo tutti i ricorsi presentati da Acr Siena, il tribunale ha di fatto segnato un passo decisivo dopo lunghi mesi di incertezza e di criticità – ha commentato la sindaca della città toscana, Nicoletta Fabio -. Il tribunale conferma pienamente la linea adottata dall’amministrazione comunale che, seguendo specifiche indicazioni della Figc, ha attivato un bando pubblico per individuare un soggetto privato a cui affidare l’iscrizione al campionato di Eccellenza”. La società in questione è la Atlas Consulting Srl di Simone Giacomini, che ha fondato il Siena Fc.

Nasce il Siena Fc: gli obiettivi della nuova proprietà

Dunque, toccherà alla Atlas Consulting Srl rilanciare il club toscano, reduce da anni estremamente tormentati. “Sono felice per questa decisione del Tar” ha dichiarato Giacomini. Il fatto che si riparta dall’Eccellenza non cambia i piani: “Vogliamo riportare il Siena in alto. In questi giorni non abbiamo mai smesso di lavorare in silenzio per farci trovare pronti. Adesso testa bassa e pedalare: ripartiamo. Tutti uniti”.