Simone Inzaghi, la situazione sul rinnovo

Giungono conferme per quanto riguarda il probabile rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con la Lazio. Già da diverso tempo si sta parlando del prolungamento del rapporto tra il tecnico e i biancocelesti, e oggi ne ha parlato in conferenza stampa anche lo stesso Presidente Claudio Lotito:

“”Non c’è nessun appuntamento, non esistono i piccioni viaggiatori che mandano i messaggi. Mi sento con Simone tutti i giorni e non abbiamo né segreti né problemi. L’unico è il tempo. Io non ci sono quasi mai, lui è preso da mille cose. Prima della gara con l’Atalanta sono stato a Formello per salutare la squadra e non sono riuscito nemmeno a incontrarlo perché stava facendo la conferenza stampa”.

L’intesa ormai è arrivata: rinnovo fino al 2024 e stipendio da 2.4-2.5 milioni l’anno più bonus. Ormai manca solo l’ufficialità.

OMNISPORT | 02-02-2021 18:15