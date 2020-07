Simone Inzaghi spiega la crisi della Lazio

Sconfitto contro il Lecce, il team Inzaghi ha comunque la stessa distanza dalla Juventus, in virtù della pazzesca rimonta Milan nell’ultimo turno di campionato. La Lazio continua a guardare con fiducia alla possibilità Scudetto in virtù del big match, probabilmente decisivo per le sorti del campionato, tra Atalanta e bianconera. Che potrebbe vedere l’Aquila approfittare di un nuovo stop di Madama.

Intanto però Inzaghi pensa solo alla gara contro il Sassuolo, che la Lazio deve vincere per dimenticare gli ultimi k.o e riacquistare fiducia in sè stessa. Sono sette i punti di distacco dalla vetta, ma per ora almeno a livello aritmetico è ancora tutto in gioco.

Il tecnico della Lazio, alla vigilia del match contro un Sassuolo decisamente in forma, ha parlato degli ultimi episodi:“Dobbiamo farli tornare a nostro favore, nonostante tutto. Certo, ultimamente non siamo fortunati coi rigori, ne sono arrivati 3 contro. Ma dipende solo da noi, non da infortuni o arbitri. Dobbiamo tornare spensierati”.

Inzaghi è poi tornato sulla sconfitta contro il Lecce: “Una squadra come la nostra non può concedere un goal come il 2-1. Poi capita che ti salvino un goal sulla linea, che il portiere avversario faccia una parata senza nemmeno accorgersene”.

La striscia di continue vittorie pre-coronavirus è stata spezzata dopo mesi di stop: “Abbiamo parlato tanto, abbiamo delle difficoltà oggettive, magari qualche svista arbitrale ci ha condizionato nelle ultime gare. Probabilmente non siamo più spensierati come prima, non siamo sereni”.

Come detto, la gara tra Atalanta e Lazio potrebbe rappresentare una svolta per diverse squadre: “Dobbiamo vedere noi stessi e resettare e andare al di là dell’emergenza e dell’ostacolo. Giocando ogni due giorni le prestazioni non possono essere quelle di prima. Tutte le squadre hanno defezioni importanti, forse noi abbiamo qualche indisponibile in più”.

