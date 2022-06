Simy rientra alla Salernitana ma non ha offerte: Nicola può rilanciarlo

19-06-2022 16:54

Nwankwo Simy tornerà alla Salernitana al termine di una stagione davvero da dimenticare nei numeri e nelle prestazioni: l’attaccante nigeriano classe 19992 era arrivato l’anno scorso dal Crotone per 6 milioni di euro.

Coi pitagorici, una vera e propria “comfort zone”: nella stagione 2020-2021 Simy aveva addirittura realizzato le stesse reti di un certo Ciro Immobile, agganciandolo al 1uinto posto a 20 reti. Nella stagione corrente, appena una rete con la Salernitana e una col Parma (in B), in cui è pure finito ai margini della rosa negli ultimi impegni di campionato. Per effetto di questi numeri, davvero miseri, Simy non ha più mercato e, secondo la Gazzetta dello Sport, mister Davide Nicola proverà a rilanciare le sue quotazioni in maglia granata.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE