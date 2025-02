Sindaco Bologna non dimentica: Vittoria sul Milan contro le prepotenze. E il web se la ride

Matteo Lepore, primo cittadino bolognese, decise che Bologna-Milan non si poteva giocare ad ottobre per l'alluvione ma fu travolto dalle critiche

L’asterisco in classifica è scomparso, le polemiche ancora no. Il Bologna ha battuto ieri al Dall’Ara il Milan per 2-1 nel recupero della nona giornata di A che si sarebbe dovuta giocare il 27 ottobre scorso alle 18 ma che venne rinviata per l’alluvione che aveva colpito tutta l’Emilia Romagna. Una decisione ispirata dal sindaco bolognese Matteo Lepore, che fu investito da pesanti critiche all’epoca, e che oggi si prende la rivincita.

Le critiche al sindaco di Bologna

Lepore si oppose fermamente alla disputa di Bologna-Milan: la città era stata colpita da una forte alluvione ed anche per rispetto dei cittadini (la calamità causò una vittima, 3500 sfollati e 15.000 case senza elettricità) si oppose anche alle ipotesi di campo neutro o porte chiuse.

Il Milan le aveva provate tutte per giocare: il rinvio avrebbe determinato non solo un punto interrogativo sulla data del recupero per il calendario fittissimo (com’è infatti avvenuto, visto che si è giocato a fine ottobre) ma anche l’impossibilità di far scontare le squalifiche di Theo Hernandez e Reijnders che pertanto saltarono la partita col Napoli (poi persa per 2-0 a San Siro).

Lo sfogo del presidente Scaroni

Tra i più arrabbiati all’epoca ci fu il presidente rossonero Scaroni che fece fuoco e fiamme: “Io sono furioso perché è stata presa dal sindaco di Bologna una decisione incomprensibile, ingiusta, immotivata, non tanto sul fatto della chiusura dello stadio in presenza di un’alluvione. Questo lo capisco bene. Parlo della decisione di impedirci di giocare la partita a porte chiuse, tenuto conto che sono stati permessi altri eventi a porte chiuse a Bologna”.

“Il sindaco può decidere quello che vuole, noi siamo rispettosi per definizione davanti a un’istituzione, però questa è stata una decisione iniqua, che ci ha creato un grave danno. Non abbiamo intenzione di rimanere inerti”.

Il post del sindaco Lepore

Oggi il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che non ha mai dimenticato quelle polemiche, ha pubblicato un post esplicito con la foto di Dan Ndoye che esulta dopo il gol vittoria e parole velenose: “Una bellissima vittoria, la risposta migliore alla prepotenza. Grazie ragazzi”.

I tifosi si sfogano sul web

Tanti i commenti dei tifosi rossoblù che se la ridono: “Ogni riferimento è puramente casuale” e poi: “Non porta mai bene ai milanesi contestare i rinvii. Forza Bologna, sempre ” e anche: “Domani Sirio spento per festeggiare”