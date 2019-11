Sinisa Mihajlovic operato e dimesso: il bollettino dell'ospedale

Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo “da donatore non familiare” durante la sua degenza all’Ospedale Sant’Orsola. L’operazione del tecnico del Bologna è stata effettuata lo scorso 29 ottobre: a rivelarlo il bollettino della clinica nel giorno delle dimissioni dell’allenatore serbo.

“È stato dimesso oggi, 22 novembre 2019, dall’Istituto di Ematologia Seragnoli, dopo essere stato sottoposto a trapianto di midollo osseo da donatore non familiare lo scorso 29 ottobre. Le condizioni generali del paziente e gli esami ematologici sono soddisfacenti”, è la nota diffusa dall’istituto.

Mihajlovic ha annunciato lo scorso luglio di avere la leucemia: l’allenatore aveva lasciato l’ospedale già mercoledì, dopo aver completato il terzo ciclo di cure, come rivelato dalla moglie Arianna su Instagram postando una foto di entrambi fuori dal Sant’Orsola. “Più bella cosa non c’è… Si torna a casa”, il messaggio su Instagram

Giovedì l’ex allenatore di Milan e Torino era a Casteldebole per parlare alla squadra e assistere all’allenamento in vista del derby emiliano contro il Parma, che potrebbe vederlo in panchina dopo diverse settimane. Finora Mihajlovic ha diretto i suoi nelle partite contro Verona, Spal, Lazio e Juve.

SPORTAL.IT | 22-11-2019 13:05