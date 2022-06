Sinner dà la buona notizia: "Giocherò sull'erba"

13-06-2022 18:22

Jannik Sinner ha annunciato la sua presenza nei prossimi impegni sull’erba. Archiviato il ko patito durante gli ottavi di finale del Roland Garros contro Andrey Rublev, il tennista azzurro è pronto a rialzare la testa e, a meno di ulteriori complicazioni, il ventenne prenderà parte anche a Wimbledon, lo Slam più prestigioso.

Queste le parole social di Sinner: “Ciao a tutti, scusate se sono stato un po’ tranquillo qui, è stato davvero frustrante per me ritirarmi dal Roland Garros, ma volevo aggiornarvi che il mio ginocchio sta meglio e mi sto preparando con la mia squadra per Eastbourne. Sono entusiasta di andare nel Regno Unito per la stagione sull’erba“, ha annunciato l’altoatesino in un post su Instagram.

Dal 20 al 26 giugno Sinner parteciperà al prossimo ATP 250 di Eastbourne, successivamente sarà tra i protagonisti di Wimbledon. Considerando la possibile assenza di Nadal e l’esclusione dei russi dopo l’invasione di Putin in Ucraina, L’altoatesino e Berrettini (che lo scorso anno ha raggiunto la finale perdendo contro Djokovic) hanno buone possibilità di arrivare fino in fondo al torneo.

L’importante per ora è la presenza di Sinner, che ha voglia di riscattarsi dopo un inizio di stagione tutt’altro che semplice. L’infortunio è alle spalle, adesso il giovane italiano vuole dimostrare a tutti il suo valore.