Sinner, il comunicato ITA: “Nessun trattamento di favore”. Il motivo dell’appello Wada e la risposta indiretta a Kyrgios

L’Itia torna a parlare del caso doping che ha visto convolto Jannik Sinner con un comunicato in cui l’agenzia rivela: “Il modo in cui gestiamo i casi non cambia dal profilo del giocatore coinvolto”

Il caso doping che riguarda Jannik Sinner tiene tutti con il fiato sospeso e soprattutto tutti con un livello di attenzione massima. Ora a tornare sulla vicenda è l’ITIA, l’agenzia indipendente per l’integrità del mondo del tennis, e che ha espresso il giudizio di non colpevolezza nei confronti del tennista italiano in prima istanza.

Il comunicato dell’ITIA

Sulla vicenda torna a parlare la stessa ITIA per mezzo di un comunicato firmato dal ceo Karen Moorhouse in cui si torna a parlare del caso che ha riguardato Jannik Sinner: “Comprendiamo che nel suo caso ci sia stata una grande attenzione mediatica che ha provocato commenti e tante speculazioni in seguito alla nostra decisione di non attribuire nessuna colpa o nessuna negligenza al giocatore. Possiamo anche comprendere che il processo di gestione dei casi antidoping è complesso e che può essere fonte di confusione comprendere le differenze di esito o le incongruenze percepite. Ma il modo in cui gestiamo i casi non cambia, indipendentemente dal profilo del giocatore coinvolto. Il modo in cui si svolge un caso è determinato dalle sue circostanze, dai fatti e dalla scienza unici”.

I motivi dell’appello della Wada

Nel comunicato pubblicato dall’ITIA sembra esserci anche una risposta al perché la Wada ha deciso di presentare appello contro la sentenza di “non colpevole” e “non negligente” sul caso che riguarda Jannik Sinner: “L’attenzione dell’appello è rivolta all’interpretazione e all’applicazione delle regole da parte del tribunale indipendente quando si determina quale, se presente, livello di colpa è applicabile al giocatore, puttusto che all’indagine dell’ITIA sui fatti e sulla scienza”. Parole che lasciano trasparire come l’agenzia stia da una parte difendendo il suo operato e la sua dichiarazione di non colpevolezza nei riguardi di Sinner, ma dall’altra parte non voglia porsi in uno scontro nei confronti dell’Agenzia antidoping Mondiale.

La risposta indiretta a Kyrgios

Quello che emerge dalle parole del comunicato dell’ITIA sembra anche una risposta indiretta a tutte le accuse lanciata da Nick Kyrgios e da altri tennisti nel corso di questa vicenda. In molti hanno infatti giudicato il caso Sinner come se il numero 1 al mondo avesse ricevuto un trattamento di favore da parte dell’agenzia per l’integrità del tennis. Un sentimento che ha portato alla creazione di vere e propria fazioni anche sui social e che potrebbe essere anche alla base della decisione della WADA di fare appello nei confronti di un organo indipendente, che ha emesso il suo giudizio anche grazie all’aiuto e al lavoro di esperti che con la Wada hanno un rapporto storico.