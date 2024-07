Sinner-Kecmanovic, quando si gioca il terzo turno di Wimbledon 2024: dove vederlo in tv e streaming, data, orario e precedenti

Sfida insidiosa per il terzo turno del torneo di Wimbledon. L’incontro si disputerà oggi venerdì 5 luglio, diretta TV su Sky e streaming su Now e Sky Go

Con delle emozioni immense e l’augurio di chiudere al meglio Wimbledon 2024, Jannik Sinner ha superato in quattro set un Matteo Berrettini superlativo, che se non avesse incontrato il numero 1 del ranking mondiale, avrebbe meritato di avanzare ben oltre il secondo turno.

Invece oggi, Sinner è chiamato a disputare il terzo turno contro Miomir Kecmanovic, tennista serbo. Appuntamento atteso ma non certo scontato, oggi 5 luglio. Per chi volesse seguire live l’incontro, ecco le corrdinate.

Sinner-Berrettini, derby azzurro a Wimbledon

Sinner è approdato al terzo turno del più prestigioso torneo sull’erba dopo aver superato in quattro set il match d’esordio: il numero 1 ha sconfitto Hanfmann, cedendo un set appunto, e mostrando un tennis straordinario contro Berrettini che ha sconfitto ugualmente in quattro set.

Il tennista di Belgrado è riuscito ad avere la meglio prima su Sumit Nagal e poi su Tallon Griekspoor. Sinner è chiamato a misurarsi con un buon giocatore sull’erba nonché con uno status superiore nel circuito maggiore anche se contro Kecmanovic, l’altoatesino in passato non ha avuto vita facile.

Quando si gioca: info e data

La partita si disputerà nel tardo pomeriggio di oggi venerdì 5 luglio e andrà in scena sul Center Court (il campo centrale) di Wimbledon, dopo le 17:45 compatibilmente con gli altri incontri in programma sul campo.

Ma dove vedere in tv il match azzurro? Il torneo di Wimbledon sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva, dal primo all’ultimo punto, da Sky, che dunque manderà in onda sui canali principali la partita tra Sinner e il serbo, avversario non proprio morbido.

Dove vedere la sfida in tv e streaming

Diretta sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252, per quanti desiderano seguire live l’incontro in tv. Streaming, invece, possibile con Sky Go e NOW.

Riepilogando, per quel che riguarda dove seguire in tv e streaming la partita, le info disponibili sono le seguenti:

Partita : Sinner-Kecmanovic

: Sinner-Kecmanovic Data : 5 luglio

: 5 luglio Orario : 18:45-18 circa

: 18:45-18 circa Diretta tv : Sky 201 e 252

: Sky 201 e 252 Streaming: NOW e Sky Go

Fonte: ANSA

Berrettini con Sinner, in Coppa Davis

I precedenti

I due si sono già incontrati in passato: tre i precedenti che contribuiscono alla statistica. Sinner ha vinto tutti i confronti con il serbo e ha il pronostico a suo favore, pur soffrendo il suo gioco.

Il primo incontro è avvenuto sul cemento delle Next Gen Atp Finals del 2019, a Milano: vittoria dell’azzurro per 2-4, 4-1, 4-2, 4-2, un punteggio peculiare e che rispecchia le regole del torneo tra i migliori giovani talenti. Il secondo confronto in giro per il circuito maggiore risale 2021, sempre sul cemento, ma questa volta ad Adelaide; successo italiano per 7-6(12), 6-4, con un primo parziale lottatissimo.

Ultimo e più recente match tra i due si è svolto a Cincinnati nel 2023, con affermazione di Sinner dopo appena un set e mezzo sul 7-5, 3-1, a causa di un ritiro per infortunio di Kecmanovic.