Sinner numero 1 fino a fine 2024: Djokovic lo sfida a Shanghai, Bertolucci impazzisce e Machac fa il geloso

Battendo il ceco in semifinale, Sinner ha ottenuto la certezza del primato per tutto l'anno: "Un altro sogno che si realizza". Ora super finale contro Novak, giustiziere di Fritz.

Tutto come previsto. Jannik Sinner ha battuto un coriaceo Tomas Machac e si è regalato l’ottava finale del suo 2024 da urlo (domenica 13 ottobre ore 10.30, live su Virgilio Sport). Sul cemento di Shanghai affronterà Novak Djokovic, tornato in una finale di un Masters 1000 quasi un anno dopo Bercy 2023. Il serbo ha piegato Taylor Fritz, sempre in due set, ma ha un ginocchio in subbuglio. Intanto il rosso di San Candido una certezza ce l’ha già: chiuderà il 2024 in cima alla classifica ATP. Adesso è aritmetico.

Shanghai, la vittoria su Machac che lo rimprovera per la racchetta

Contro un Machac in palla, che ha dimostrato come la vittoria su Alcaraz non fosse stata assolutamente frutto del caso, Sinner ha usato una volta di più la testa. Ha spinto al servizio e ha cercato di rendere la vita difficile al ceco in ogni turno di battuta. Mossa che ha pagato soprattutto nei giochi decisivi dei due set, quando Machac è improvvisamente crollato. Simpatico, comunque, il ceco quando ha fatto il “geloso” per gli incitamenti rivolti a Sinner e a Federer, presente in tribuna e inquadrato dalla regia. “E a me no?”, la domanda scherzosa al pubblico.

Poi Machac ha “rimproverato” Sinner, sul finale del match, per avergli rotto la racchetta con un colpo eccessivamente potente: “Sei troppo veloce”, ha detto (sempre scherzosamente) a Jannik che si è avvicinato e ha abbozzato un sorriso.

Super Bertolucci, pazza esultanza per Sinner: “No trip for cats”

La vittoria numero 64 (su 70 incontri) di Sinner nel 2024 ha fatto impazzire Paolo Bertolucci, che ha commentato la partita su Sky in tandem con Luca Boschetto. Dopo aver elogiato le prodezze del rosso di San Candido e – sportivamente – anche i colpi magistrali piazzati da Machac, l’ex capitano azzurro di Davis si è lasciato andare a una pazza esultanza in un improbabile inglese subito dopo l’ultimo punto: “No trip for cats, non c’è trippa per gatti neanche oggi”.

Sinner chiude l’anno da numero 1: “Un altro sogno da bambino”

Lucida a fine match l’analisi di Jannik: “Oggi Machac ha dimostrato quanto talento ha, bisognava stare attenti. Ho perso il servizio al primo game, nell’ultimo ho cercato di tenerlo dentro in ogni punto. Terza finale in un 1000 nel 2024? A Miami ogni volta che giocavo la palla lo facevo benissimo, a Cincinnati c’era vento ed è stata una settimana molto difficile mentalmente. Ogni torneo è diverso, cerco di trovare sempre le soluzioni giuste. Mi fa piacere essere in finale qui che è speciale. Chiudere l’anno da numero 1 era un altro sogno di quand’ero bambino“.

Finale Sinner-Djokovic, nuova grande sfida tra Jannik e Novak

Riflettori già puntati sulla super finale contro Novak Djokovic, l’ex idolo diventato avversario: “Domani sarà un giorno importante, chiedo sempre il massimo a me stesso e cerco di viverla bene, di accontentare chi è a fianco a me, la mia famiglia, il mio team”, le parole di Sinner. Il serbo, in fondo, lo aveva già avvertito ancor prima di piegare Taylor Fritz in semifinale: “Voglio dimostrare di poter ancora battere i campioni più giovani, è questo il mio obiettivo a Shanghai”.