Sinner più forte del dolore: "Voglio la finale"

22-10-2021 19:17

Jannik Sinner si sbarazza facilmente di Arthur Rinderknech, numero 65 della classifica Atp, e vola in semifinale nel torneo 250 di Anversa.

L’altoatesino mette quindi in cascina punti preziosi nella corsa alle Finals, ma non si accontenta, così dopo il 6-4, 6-2 al francese, il talento di San Candido è già proiettato alla semifinale contro Lloyd Harris, numero 32 del mondo, con il chiaro obiettivo di migliorare quanto fatto ad Anversa nel 2019, quando il percorso di Jannik si fermò in semifinale contro Wawrinka.

“Sono stato solido. Lui è un bel giocatore, ci avevo perso a Lione. Sono stato bravo a trovare la profondità, sono contento della mia prestazione“ ha dichiarato Sinner a fine match.

“Harris ha avuto una grande stagione, è forte al servizio, ma devo trovare il modo di portare a casa la partita – ha aggiunto Sinner, prima di minimizzare una caduta subita nella sfida degli ottavi di finale contro Musetti – Sono caduto un po’ sul ginocchio, ma il dolore non è molto intenso”.

OMNISPORT