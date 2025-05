Sinner come Pogacar, il medico di Jannik svela il segreto per gli Internazionali. E sullo stop: “Altro che fortuna”

Il medico della nazionale italiana e di Sinner ha spiegato che per preparare il rientro di Sinner a Roma sono stati creati alcuni prodotti ad hoc per lui, uno dei quali condiviso con Pogacar

La lunga attesa stare giungere al termine. Manca ormai pochissimo al ritorno in campo di Jannik Sinner, che agli Internazionali d’Italia disputerà il suo primo torneo dopo l’Australian Open vinto a gennaio e in seguito al quale è arrivata la sospensione di tre mesi. Una lunga assenza che ovviamente comporterà un po’ di ruggine nel n°1 al mondo, che comunque ha sfruttato questi mesi per allenare il fisico e alcuni aspetti del suo gioco, un attività a cui ha contribuito anche Luca Semperboni, il medico della nazionale italiana che segue da vicino l’altoatesino, con alcuni prodotti ad hoc per Sinner.

Le sensazioni di Semperboni sul rientro di Sinner

Attorno al ritorno in campo di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia c’è grande curiosità, anche e soprattutto per le tante incognite che accompagneranno il suo rientro. A proposito chi certamente può avere un’idea più chiara è Luca Semperboni, il medico che lo segue, il quale – nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport – ha detto di averlo visto positivo e voglioso: “Lo vedo bene, ha tantissima voglia di fare bene”.

Il medico ha però spiegato che ovviamente non sarà facile per Sinner ritrovare subito il suo livello, negando la teoria di alcuni secondo cui i tre mesi di stop lo avrebbero aiutato: “Ho sentito dire da molte parti ‘che per fortuna è stato fermo tre mesi’, ma se fosse una fortuna lo farebbero tutti. Tornare sul campo, riprendere distanze, misure e tempi, non sarà così scontato”.

I prodotti creati su misura per Sinner

Sempre nel corso dell’intervista a La Gazzetta dello Sport, Semperboni è poi entrato nel dettaglio del lavoro svolto con Sinner in questi mesi, parlando della sua alimentazione e di alcuni prodotti specifici creati appositamente per Jannik: “In questi mesi abbiamo variato l’integrazione a seconda del tipo di attività, che si lavorasse sulla forza o si stesse tornando sul campo. L’Equipe Enervit, su indicazione mia e del professor Angelini che si occupa della nutrizione di Jannik, ha lavorato su prodotti che ci permettessero di avere un recupero un po’ più rapido e completo. Fatti su misura per lui attraverso il team di ricerca e sviluppo”.

Sinner e Pogacar uniti da un integratore

Tra i prodotti utilizzati da Sinner ce n’è anche uno che condivide con un altro dominatore del proprio sport, Tadej Pogacar: “Uno di questi entrerà in uso con regolarità, l’altro è ancora in fase di preparazione. Ora Sinner usa pure il ‘Cherry’, un concentrato di antiossidanti studiato da Enervit e utilizzato anche da Pogacar”.

Visto quanto accaduto a Sinner e tutte le contaminazioni da doping rilevate negli ultimi anni, Semperboni ha specificato l’importanza di poter contare sulla serietà delle persone con cui si collabora: “È importante potersi affidare a un’azienda seria ed esperta che studi e produca integratori sicuri”.