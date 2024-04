Sinner, Roberto Baggio stregato dal talento del tennis: ha svelato cos’ha fatto per lui

Il Divin Codino rivela di essere un grande fan del campione altoatesino: a lui ha dedicato il suo primo post in assoluto sui social network

Anche Roberto Baggio è pazzo di Jannik Sinner. Il talento altoatesino del tennis mondiale è divenuto presto un idolo per il Divin Codino, che a Tuttosport ha rivelato come la stima per il numero due del ranking ATP l’abbia spinto a rompere un tabù riguardante i social network.

Tennis, anche Roberto Baggio pazzo di Sinner

Jannik Sinner piace non solo per la classe e i risultati raccolti sui campi di tennis del circuito internazionale. Il campione altoatesino è un atleta vero, che rispetta i valori alla base dello sport e che, per questo, raccoglie consensi anche tra coloro che non seguono abitualmente il mondo del tennis. Tra i nuovi fan di Sinner ci sono anche personalità eccezionali del calcio, come Roberto Baggio: intervistato da Tuttosport, il Divin Codino ha raccontato di essere stato conquistato da Sinner e di aver rotto un tabù social in suo onore.

Roberto Baggio e il post dedicato a Sinner

“A Sinner ho dedicato il primo post sui social della mia vita – ha dichiarato a Tuttosport Roberto Baggio nel corso della conferenza di un marchio di cui è brand ambassador -. L’ho fatto per complimentarmi dopo averlo sentito parlare in un’intervista. Vedere un ragazzo di 22 anni con queste dosi di umiltà e profondità mi ha colpito molto. Di fronte alle sue qualità c’è solo da togliersi il cappello…”.

Roberto Baggio e la corte di Barcellona e Real Madrid

Il Giornale, invece, riporta alcune battute di Baggio riguardanti i calciatori migrati in Arabia Saudita durante l’estate. A chi gli chiede se lui avrebbe accettato offerte simili ai suoi tempi, il Divin Codino risponde in maniera netta: “In quegli anni di richieste ne ho avute tante… – ha dichiarato Baggio – Qualche nome? Barcellona, Real Madrid. Ma alla fine ho sempre scelto di restare nel mio Paese perché io guardavo sempre all’azzurro nel momento in cui dovevo dare una risposta”.