Baggio, la figlia spiega la svolta social del divin Codino: come l’ho convinto

Il Divin Codino sbarca su Instagram grazie alla figlia che racconta come ha fatto a convincerlo e tranquillizza i fan: non diventerà mai un influencer

21-02-2024 10:00

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Roberto Baggio è indiscutibilmente uno dei campioni più amati di sempre del calcio italiano. Tanto geniale e forte in campo, quanto schivo e riservato fuori. Ecco perché ha sorpreso vederlo sbarcare sui social alla veneranda età di 57 anni. Alla base di questa decisione c’è l’opera di convincimento messa in atto dalla figlia che ha spinto il Divin Codino ad abbandonarsi alla modernità dei nuovi mezzi di comunicazione. E l’ex calciatore di Juve, Milan ed Inter lo ha fatto, naturalmente alla sua maniera.

Baggio è su Instagram: ma non chiamatelo influencer

Da campione ad influencer? “Macché – replica la figlia di Roberto Baggio nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera -, per sua natura papà parla pochissimo e solo quando ha qualcosa da dire: per questo si è sempre tenuto alla larga dai social“. A raccontare l’inattesa decisione del papà è la primogenita Valentina, la vera mente che c’è dietro l’account Instagram del Divin Codino Robybaggio_official. La motivazione? Creare un filo diretto con i tifosi. Con esito positivo a giudicare dai numeri: in 48 ore ha già superato la soglia dei 200 mila follower.

Ecco come l’ho convinto: il racconto della figlia Valentina

Non deve essere stata semplice per Valentina l’opera di convincimento di Baggio: “Cullavo da molto tempo l’idea di portare papà su Instagram. Da dieci anni lavoro come social media manager nell’ambito della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, quindi mi pareva sensato prendere le redini del suo profilo. Il tutto, ovviamente, in accordo con Petrone, che da trent’anni affianca papà. Quindi gliene ho parlato e, alla fine, l’ho convinto“.

L’account rispecchierà Baggio persona

Ma questo è anche un modo per tenere a distanza i malintenzionati. “Ci sono stati segnalati diversi tentativi di truffa, da parte di persone che hanno creato dei falsi profili social nei quali si spacciavano per lui: rubavano le foto, commentavano in prima persona… Si sono verificate delle situazioni spiacevoli“. Ha fatto sorridere il primo video con Baggio a bordo della Panda che redarguisce la figlia chiedendole di staccare il video: “Lui è così – spiega Valentina – è simpatico, ma anche molto poco propenso ad apparire. Il suo profilo Instagram lo rispecchierà“.

La reazione del Divin Codino al clamore mediatico

Ma come ha reagito a così tanto clamore l’ex campione di Juve, Milan ed Inter? “Lui, che finora si è sempre tenuto a grande distanza da questo mondo, è sbalordito. Soprattutto dalla mole di reazioni e di messaggi che gli stanno arrivando. Ma è anche molto contento di vedere le reazioni dei tifosi, il calore della gente: è sempre bello vedere l’affetto che ancora oggi gli dimostrano tutti gli appassionati“. Infine, Valentina ci lascia con una promessa: “Non vi annoierete”. Non resta che attendere il prossimo contenuto.