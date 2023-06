Sinner supera Gasquet nell’esordio ad Halle e si regala il derby con Sonego

L’altoatesino ha la meglio sul francese solo al terzo set, dopo essersi complicato la vita da solo: al prossimo turno sfiderà l'altro Azzurro

20-06-2023 19:37

Jannik Sinner batte Richard Gasquet nel primo turno del Terra Wortmann Open, ATP 500 che si svolge sui prati di Halle: nonostante le sole tre palle break convertite sulle venti a disposizione, è stata una prestazione positiva quella offerta da Jannik. Al prossimo turno lo aspetta un derby contro l’altro italiano rimasto in tabellone, Lorenzo Sonego, il quale ha eliminato Aslan Karatsev in tre set (6-2 3-6 6-2) all’esordio nel torneo.

Sinner griffa la vittoria in tre set sul veterano Gasquet, n°49 al mondo, giunta al termine di una partita in cui l’altoatesino ha peccato di concretezza in alcune situazioni che avrebbero potuto accorciarne la durata.

Primo set: dominio di Jannik

Il primo set viene totalmente dominato da Sinner, che nei suoi cinque turni di battuta concede solamente cinque punti a Gasquet – di cui tre in un unico game – e strappa il servizio al transalpino già nel quarto gioco, grazie a un bellissimo passante di rovescio che finisce sulla riga e fa alzare una nuvoletta di gesso. Nell’ottavo game Jannik non riesce a sfruttare tre set point in risposta, ma non si perde d’animo e in quello successivo chiude il parziale sul 6-3 con un ace.

Secondo set: Gasquet si riporta in parità

La seconda frazione si apre con il game più lungo dell’incontro (16 punti), in cui la testa di serie n°4 non riesce a convertire tre occasioni per strappare il servizio al suo avversario. In quello successivo, invece, è bravo ad annullare la prima palla break concessa al 37enne francese. A questo punto il set prosegue in maniera lineare, almeno fino al nono gioco, dove Gasquet annulla altre due palle break, evidenziando le difficoltà del tennista italiano nel convertire le tante occasioni in suo favore. Nell’ultimo game Sinner parte male con un doppio fallo e finisce col concedere tre break point, che sono anche set point, a Gasquet, che di esperienza sfrutta alla prima occasione, e chiude così la frazione sul risultato di 7-5, riportando la partita in parità.

Terzo set: Sinner torna dominante

Nel terzo e decisivo parziale Sinner è bravo a reagire e partire subito forte strappando il servizio al suo avversario, non senza difficoltà viste le cinque palle break necessarie per riuscirci. Nel terzo gioco Gasquet salva altre tre palle break e rimane attaccato alla partita, che rischia di riaprirsi nel game successivo in cui è Jannik ad annullare due palle del contro break. Nel gioco successivo l’altoatesino strappa nuovamente la battuta al suo avversario e poi salva un’altra palla break portandosi sul 5-1. Dopo un game in battuta tranquillo di Gasquet, il n°9 al mondo chiude la partita sul risultato di 6-2 con un ace, l’undicesimo dell’incontro.