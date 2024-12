Sinner tra Federer, Djokovic...Kyrgios e gli altri signori del tennis: le storie e i retroscena di Matchpoint

Le crisi, i momenti di difficoltà, le svolte e gli snodi cruciali nelle carriere di trenta campioni del tennis: più uno, il nuovo re delle classifiche, il rosso di San Candido.

Il tennis e i suoi campioni come fonte di ispirazione quotidiana, come strumento per sviluppare il “problem solving” e un “sano spirito critico nei confronti di situazioni che sembrano sovrastarci”. Tennis che, coi suoi fuoriclasse, le sue partite epiche, i suoi momenti decisivi e cruciali, può essere perfetta metafora della vita, nelle sue numerose sfaccettature. Di questo, ma non solo, hanno scritto Andrea Novelli e Andrea Giudice nella loro fatica editoriale a quattro mani: Matchpoint.

Il momento magico del tennis e i racconti di Matchpoint

Il volume, edito da Ultra Sport, è una sorta di enciclopedia dello sport delle racchette, che – almeno in Italia – sta vivendo un momento magico, tanto che il presidente FITP Angelo Binaghi fantastica a più riprese di “sorpasso ormai prossimo sul calcio”. Nell’introduzione si spiega che Matchpoint “racconta i punti di svolta di trenta grandi campioni, i loro momenti di grande difficoltà e le crisi che li hanno portati al limite, ma sono diventate gli snodi cruciali della loro carriera“. Ma in realtà i profili dei fuoriclasse non sono trenta, ce n’è uno in più.

Sinner, nuovo numero 1 del tennis, e il futuro da scrivere

Poteva mai mancare Jannik Sinner, il numero 1 del tennis di oggi – e di chissà per quanto altro tempo ancora – in una raccolta di figure e personaggi che hanno segnato la storia di questo meraviglioso sport? Certamente no. E allora i capitoli in corso d’opera sono diventati 31, col ritratto del rosso di San Candido. Che figura a buon diritto e a pieno titolo tra i grandi di ogni tempo. Due i sostantivi utilizzati per presentarlo: umiltà e determinazione. Ed è impossibile non essere d’accordo con gli autori.

Da Federer a McEnroe, da Nadal a Serena: viaggio tra leggende

Gli altri trenta miti della racchetta di cui si raccontano retroscena, partite epiche, chicche, curiosità e definizioni di amici e rivali? Mettetevi comodi: Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, Goran Ivanisevic, Guillermo Vilas, Thomas Muster, Monica Seles, John McEnroe, Jim Courier, Stefan Edberg, Steffi Graf, Mancour Bahrami, Jimmy Connors, Andre Agassi, Pete Sampras, Billie Jean King, Nick Kyrgios, Arthus Ashe, Michael Chang, Martina Navratilova, Boris Becker, Rod Laver, Bjorn Borg, Ivan lendl, Yannick Noah, Andy Murray, Juan Martin Del Portro, Stan Wawrinka e Ivan Ljubicic.

Il tennis come metafora della vita e i retroscena di Bertolucci

Un viaggio tra i campioni che è un viaggio nel tennis, coi suoi momenti difficili da superare, le partite da preparare, gli allenamenti da sostenere con metodica scientificità e le situazioni, di volta in volta diverse, da affrontare senza perdere (quasi) mai la bussola. E soprattutto: sempre da soli. Viaggio che si conclude con un’intervista a Paolo Bertolucci, ex capitano dell’Italia di Davis, oggi apprezzato commentatore Sky, che racconta a sua volta momenti cruciali – belli e brutti – della sua straordinaria parabola sportiva.

Andrea Novelli e Andrea Giudice: chi sono gli autori di Matchpoint

Matchpoint porta la firma di Andrea Novelli, scrittore, sceneggiatore e critico, autore di romanzi gialli e thriller di successo tra cui Soluzione finale, Per esclusione, Il paziente zero e la trilogia Manticora, oltre che de Il calcio come esperienza religiosa, e di Andrea Giudice, tecnico FITP e ATP che ha lavorato con Riccardo Piatti, ex allenatore di Novak Djokovic e Jannik Sinner, e con Massimo Sartori, coach di Andreas Seppi.