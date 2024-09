Sirigu, il padre ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente stradale

L’uomo, 68 anni, era a bordo della sua moto al momento dell’impatto con un camion della Protezione Civile: l’elisoccorso l’ha trasportato all’ospedale di Sassari

Momenti drammatici per la famiglia di Salvatore Sirigu, ex portiere della Nazionale, attualmente in forza al Palermo, in serie B: il padre Adriano è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Sassari.

Sirigu, incidente in moto per il padre Adriano

Sono ore di paura ed apprensione per Salvatore Sirigu e la sua famiglia. Il padre del portiere del Palermo, Adriano, è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada Posada-Siniscola, in località Montigradas, nel nuorese. L’uomo, 68 anni, è attualmente ricoverato all’ospedale di Sassari in gravi condizioni.

La moto di Adriano Sirigu contro un camion della Protezione Civile

Adriano Sirigu era a bordo della sua moto al momento dell’impatto, si stava recando all’azienda di Siniscola presso cui lavora quando è andato a sbattere frontalmente contro un camion della Protezione Civile che distribuiva acqua alle imprese agricole del territorio della Baronia. Dopo il primo soccorso, Adriano Sirigu è stato trasportato dall’elicottero del 118 all’ospedale di Sassari.

Vigili e forze dell’ordine sul luogo dell’incidente

Vigili del fuoco e forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi sul posto per comprendere la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Intanto la famiglia del portiere del Palermo, ex azzurro nonché numero uno di Psg, Torino, Genoa, Fiorentina e Napoli, attende notizie dallo staff medico dell’ospedale.