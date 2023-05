Siviglia, Lamela a DAZN: “Voglio molto bene alla Roma”

Il fantasista argentino ai microfoni di DAZN: “l mio primo titolo, ho aspettato molto e sono tanto emozionato. Abbiamo meritato per lo sforzo fatto quest’anno"

01-06-2023 00:49

Si ferma a parlare ai microfoni di DAZN l’ex giallorosso Erik Lamela. Dopo aver conquistato la finale di Europa League, ai calci di rigore, “El Coco” Lamela commenta la partita tra i giallorossi ed il Siviglia: “Gara molto difficile, contro la mia ex squadra. Voglio molto bene a loro, ma il calcio è così. Il mio primo titolo, ho aspettato molto e sono tanto emozionato”.

Prosegue poi il fantasista argentino analizzando nell’immediato la gara: “Forse non è stata la nostra miglior partita, ma penso che abbiamo meritato per lo sforzo fatto quest’anno. La squadra non si è mai fermata”.

Lamela, oggi, ha aiutato il Siviglia ad alzare la coppa calciando un rigore imprendibile per Rui Patricio.