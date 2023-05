Siviglia, Mendilibar: "Juventus insidiosa, è diversa dal Manchester"

Il tecnico degli spagnoli: "Dobbiamo restare tranquilli"

10-05-2023 21:21

Il tecnico del Siviglia Josè Luis Mendilibar ha presentato il match di Europa League contro la Juventus: “La chiave è sicuramente la tranquillità in ogni momento, sapersi affrontare minuto dopo minuto la partita. Non perdere la calma, la concentrazione. Non sarà la stessa cosa del Manchester, sarà un calcio diverso. A priori sicuramente non sono nella forma di altre partite. Ma stanno migliorando. Sono in semifinale di Europa League… Sanno affrontare queste competizioni”.

Sulla Juve: “Non è facile che ci siano tanti gol in partite del genere. Nelle ultime della Juve, anche se vincono, lo fanno con pochi gol di margine. Approfittano dei gol che hanno senza sbilanciarsi e andare a cercarne altri. Forse il rischio che abbiamo è questo. Magari dominiamo e poi approfittano, riuscendo a infilarsi. Cercheremo di affrontare queste insidie nella gara di domani”.