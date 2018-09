Skriniar: 'Non vedo l'ora di sfidare Messi'

Milan Skriniar è pronto ad affrontare Messi e il Barcellona in Champions League.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal difensore slovacco direttamente dal ritiro della Nazionale: “Il nostro è un gruppo complicato, ma quello di Hamsik e del Napoli lo è ancora di più. Il Barcellona lo conosciamo tutti, è tra i favoriti, ma anche il Tottenham è una squadra che gioca la Champions da anni e non ha cambiato nulla dal mercato”.

”A livello personale non vedo l’ora di affrontare Messi in Europa e Cristiano Ronaldo in Italia – ha rivelato il centrale ex Samp – L’arrivo in Serie A di Ronaldo è senza dubbio un aiuto per tutto il movimento italiano perchè aumenteranno i riflettori del mondo sul nostro campionato”.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 14:25